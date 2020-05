Herrera: “Menos soberbia, menos chulería; lo menos que se le puede exigir a un Gobierno que lo ha hecho mal"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Ya son las 8 ya son las 7 en Canarias de este lunes 4 de mayo del 2020,día 51 del confinamiento. Ha comenzado la fase 0 que es la primera pero no es la 1, la 1 es la segunda 2, estas cosas que ya saben ustedes.

Bueno se mantiene la tónica de lo que ha sido la actuación del Gobierno hasta ahora: rectificaciones, confusiones, chapuzas y demás. Tampoco era como para esperar ninguna sorpresa. Hasta primera hora de la tarde de ayer no se publicó el BOE con las instrucciones que se deben seguir desde hoy para entender bien esta fase, insisto ayer por la tarde apenas unas horas antes de que entrara en vigor. ‘Aló Sánchez’ ya lo había contado el sábado:uso de mascarillas en el transporte público que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el Gobierno en este asunto: no había que usarlas porque no valían para nada, solo las manos lavárselas; luego solo valía para los infectados, luego recomendables pero no obligatorias, ahora obligatorias pero solo para el transporte público y bueno probablemente en el futuro nos multarán si no la llevamos, hágase usted con mascarillas por si acaso. Se permite la apertura de restaurantes y cafeterías pero no al público sino para servir comida a domicilio o para recogerla con cita previa

Y ayer el BOl público los criterios para permitir avanzar en nuevas fases, el más claro hace referencia a los recursos hospitalarios porque se va a exigir a cada unidad sea provincia como quiere el Gobierno, sea área sanitaria como quieren las comunidades, que en el plazo de 5 días puedan incrementar 1,5 o dos veces sus camas en UCI por cada 10.000 habitantes, eso significa prácticamente doblarlas.

HERRERA SOBRE LA NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Sánchez va a llevar esta semana al Congreso una nueva prórroga del Estado de Alarma que cumple ya 7 semanas. Hay muchas voces que exigen que se acabe esta situación, las Comunidades Autónomas, los grupos de oposición y también los socios parlamentarios del Gobierno. En las Comunidades Autónomas lo reclaman cada vez con más insistencia, ayer País Vasco, Cataluña, Feijóo desde Galicia y para no irme así aplacar un poquito el cabreo creciente de las Comunidades, el Gobierno anunció un fondo de 16 mil millones, que 6.000 se van a transferir de manera inmediata.

Y hoy Sánchez va a llamar a Pablo Casado, como ya saben el trámite de hacer como que dialoga sobre el asunto. Pero hay cosas, por ejemplo, el Gobierno tiene razón en que el Estado de Alarma ha sido eficaz, claro se tomó para evitar la masificación y el colapso de los hospitales y además es el mecanismo por el que se puede limitar derechos fundamentales, es decir que a usted le prohíben ir de Sevilla a Cádiz es algo que atenta contra el derecho fundamental que es la movilidad y eso solamente se lo puede hacer estando en Estado de Alarma.

Sánchez utiliza el Estado de Alarma como patente de corso

Ahora bien hay cosas en las que el Gobierno no tiene razón, no tiene razón al utilizar el Estado de Alarma para colar de rondón cambios legales que desbordan ampliamente la lucha contra el coronavirus, cambios en la Ley Concursal, prohibición de los despidos, la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión de inteligencia, etc. Es decir, el decreto de Alarma lo utiliza Sánchez como una patente de corso y es lógico que los grupos de oposición se niegan a darle un nuevo cheque en blanco. Es verdad que eso también plantea algún problema, por ejemplo en ese caso para el Partido Popular, es decir, Pablo Casado no puede correr el riesgo de parecer responsable de un rebrote, que habrá y habrá porque este fin de semana se ha tirado la gente a correr como si fuera la Maratón de Nueva York y no todo el mundo ha tomado las medidas prudentes y elementales, especialmente los más jóvenes. No sé si es que no se ha hecho didáctica debidamente, pero bueno chavales pegándose abrazos y con el botellón, pero ¿tenéis la cabeza donde tenéis que tenerla?.

Bueno pues Sánchez, hombre desea seguramente en su fuero interno, que no le voten el Estado de Alarma, ¿para qué? Para decir a partir de ahora los muertos son tuyos y además los que ha habido también te los voy a hacer tuyos, hay que andar con cuidado con eso.

Sánchez no negocia, no informa, no dialoga, no comparte decisiones, actúa unilateralmente y exige adhesiones, y no pacta solo toma prisioneros

Y tampoco tiene razón Sánchez cuando chantajea abiertamente a los grupos de la oposición, a la población como hizo en la última intervención. Vincular las ayudas sociales al mantenimiento del Estado de Alarma es una falsedad y una vileza propia del individuo. Sánchez no negocia, no informa, no dialoga, no comparte decisiones, actúa unilateralmente y exige adhesiones, y no pacta solo toma prisioneros. Y el sábado, el presidente del Gobierno tomó como rehenes a la mitad de los españoles, a los trabajadores incluidos en los ERTEs, a los autónomos que perciben prestaciones por cese de actividad, a las personas que van a recibir ayudas para el alquiler, incluso a los niños a los que amenazó con mandarlos de vuelta al colegio. Si el Estado de Alarma no se aprobara ¿qué pasaría el día siguiente? No solamente en el ámbito del confinamiento, no solamente en el ámbito de la vuelta al colegio de los niños, ¿qué pasaría con los trabajadores que se benefician del ERTE?, ¿de los autónomos que cobran beneficios de una prestación por cese de actividad? ¿Qué pasaría con los bonos sociales? Ah, aquí es o me aprobáis la nueva prórroga o aquí se ha acabado el maná del Estado que es prácticamente lo que dijo el presidente del Gobierno en su Aló presidente del sábado.

HERRERA DEFINE LA ACTITUD DE PEDRO SÁNCHEZ

De todas las cosas feas que ha hecho Sánchez, esta es de las más viles, la más tramposa

Esa conducta tiene un nombre y el nombre es feo, es muy feo. Sánchez es un temerario, lo ha sido toda su vida política, siempre ha llevado sus apuestas al límite confiando en que sus rivales, por prudencia, por responsabilidad se arruguen en el último momento, pero no tiene derecho a actuar así con la seguridad de los españoles ni con las libertades, que son materias muy delicadas para convertirse en material para juegos de trileros.

De todas las cosas feas que ha hecho Sánchez en su vida política, y ha hecho muchas, esta es una de las más viles, de todas sus mentiras, que son muchas, esta es la más tramposa; no hay ninguna vinculación legal entre una cosa y la otra. El Estado de Alarma tiene por objeto suspender derechos fundamentales que llevan siete semanas suspendidos, por cierto por razones extraordinarias, la modificación de los ERTEs que tanto satisface a este Gobierno no tiene nada que ver con eso, los ERTEs se los inventos Sánchez con el Estado de Alarma, no se los inventó Sánchez se los inventó Fátima Báñezen su reforma laboral esa que menos mal estos no se han cargado como dijeron que se iban a cargar.

HERERRA DESTAPA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO

Y luego, miren, la vicepresidenta cuarto Teresa Ribera “Miss Simpatía” volvió ayer al ataque después de sus diversas delicadezas, dijo que hemos estado en la gama alta de éxitos y en la gama baja de errores. Vamos a ver “Miss Simpatía”, vamos a recordar algunos de los 'éxitos' del Gobierno: el Gobierno ignoró avisos de la OMS de la Unión Europea para prepararse frente a la pandemia, lejos de atender a la prudencia recomendaba la población que saliera con la pancarta, país europeo entre los grandes con mayor número de contagios por cada 100 mil habitantes España el que más, país europeo entre los grandes con mayor número de fallecidos por millón de habitantes España el que más, cuarto país del mundo número absoluto de fallecidos por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia que tienen mucha más población que nosotros, país con mayor número de sanitarios infectados este de aquí.

Menos soberbia, menos chulería, más humildad que es lo menos que se le puede exigir a un Gobierno que lo ha hecho todo mal

¿Dónde están las los éxitos de gama alta de los que habla la ministra? A lo mejor que la población ha sido muy obediente, a lo mejor que los profesionales sanitarios se han jugado el tipo literalmente la vida y que son extraordinarios, las empresas que se han transformado en horas para adaptar la producción. Pero ¿éxitos del gobierno? ¿Dónde están? ¿En las compras de material? ¿En la selección de intermediarios? ¿En la solidez de las recomendaciones que ha ido cambiando cada día en las chapas que nos endosa el presidente cada fin de semana? ¿Algo que no hace nadie ningún gobernante europeo? Así que menos soberbia, menos chulería, más humildad que es lo menos que se le puede exigir a un Gobierno que lo ha hecho todo mal y que ha situado al país en una situación absolutamente dramática.