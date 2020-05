Herrera desvela las claves del chantaje de Sánchez a la oposición para prolongar el estado de alarma

Carlos Herrera, director de ' Herrera en COPE ' ha comenzado el programa de este lunes repasando las claves de la fase 0 del desescalamiento que a partir de esta semana estará vigente en todo el territorio español. El comunicador ha querido resaltar que es la primera fase, pero no es la correspondiente al número uno: "Se trata de los líos a los que nos tenemos que acostumbrar si el plan ha sido establecido por este Gobierno".

Herrera también ha querido centrar su atención en la rueda de prensa de Pedro Sánchez el pasado sábado en el Palacio de la Moncloa , subrayando que se trata de un auténtico chantaje a la oposición para que apoyen una nueva prórroga del estado de alarma. Con la idea de que no existe un plan alternativo, el líder socialista ha pedido a las fuerzas parlamentarias que apoyen el próximo miércoles en la Cámara Baja la prórroga de este estado de alarma.

El crecimiento y el empleo sufren hoy en nuestro país los efectos de la pandemia, pero estamos en condiciones de recuperarnos. Impulsemos la reconstrucción social y económica desde la solidaridad en Europa y la unidad en España, sumando el talento de nuestro tejido productivo. pic.twitter.com/W4bOMIf3zq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2020

En este sentido, el comunicador ha recriminado al Gobierno que no tengan alternativas al único plan que han planteado para solucionar la crisis sanitarias del coronavirus. Citando el artículo de Ignacio Camacho de este lunes en ABC, Herrera ha lanzado el siguiente mensaje: "Os pagamos para que tengáis hasta plan Z".

Sobre el papel de Partido Popular esta semana en el Congreso de los Diputados, el comunicador está de acuerdo con que Sánchez necesita un "toque de atención" por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. Pero ha mandado un mensaje a Pablo Casado , líder de la oposición, recordando que si no apoya la prórroga del estado de alarma puede convertirse en "complice" si existe algún tipo de rebrote en el futuro.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ha retado en una entrevista a que la oposición planteé alternativas al estado de alarma si no están de acuerdo con las decisiones del Ejecutivo. Estas declaraciones se producen pocos días después de que recomendase a los autónomos que no abrieran si "no estarán cómodos".

Intervención de Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados durante el Estado de alarma / EFE

España comienza el camino hacia la "nueva normalidad"

La fase 0 de la desescalada frente a la pandemia del coronavirus ya ha comenzado con actividades progresivas que darán paso a otras medidas a partir del 11 de mayo, si la contención de la pandemia lo permite, según el Gobierno. Todo el país empieza el camino del desconfinamiento en la fase 0 salvo las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera, que serán la avanzadilla de la fase 1.

Estas son algunas de las actividades permitidas en la fase 0 y que han sido citadas por Carlos Herrera en su primer monólogo de este lunes

Paseos: todos los ciudadanos, salvo aquellos que estén en cuarentena o tengan síntomas de coronavirus, pueden salir a caminar una vez al día a una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio.

Está permitido ir acompañado de un conviviente y las salidas están ordenadas por franjas de edad: de 6 a 10 y de 20 a 23 horas, pueden salir las personas de entre 14 y 70 años. Los niños, de 12 a 19 horas y los mayores de 70 años o los dependientes con su cuidador podrán salir de 10 a 12 y de 19 a 20 horas.

Deporte individual: de 6 a 10 y de 20 a 23 horas en el término municipal en el que se resida. Tanto los paseos como las salidas para hacer deporte en las localidades de menos de 5.000 habitantes podrán hacerse sin atender a franjas horarias, eso sí, entre las 6 y las 23 horas.

Apertura de restaurantes y cafeterías que puedan servir pedidos para llevar: éstos deberán realizarse por teléfono o por internet. Apertura de comercios de hasta 400 metros cuadrados con cita previa para la atención individual de clientes (un empleado por cliente). Se exigirá mantener la distancia mínima de 2 metros. Los establecimientos deberán desinfectarse dos veces al día y deberán tener dispensadores de gel hidroalcohólico. Se establecerá un horario de atención o un pasillo preferente para personas mayores de 65 años.