Herrera: "Los indultos no son el fin, los indultos son el principio"

"Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

No es fácil decir me alegro y decir buenos días como les decía a las 6 de la mañana cuando manejamos las informaciones que ayer conocimos y que hemos confirmado en las últimas horas. Es imposible sustraerse a la conmoción que han provocado el hallazgo en el fondo del mar del cuerpo de una de las pequeñas de Tenerife, hay que ponerse en la piel de su madre, de Beatriz, que hasta ayer mismo lanzaba mensajes de optimismo sobre todo porque descartaba que una persona como su expareja hubiera sido capaz de cometer una barbaridad como esa. Y tampoco nos hacemos una idea lo que sintieron los tripulantes del buque que llevaba 12 días buscando frente a las costas de Tenerife cuando el robot emergió del mar con dos bolsas, dos bolsas que habían sido lastradas con un ancla y fíjense ustedes este buque iba a dejar de buscar el pasado martes, iba a tirar la toalla porque te pasas una semana buscando una aguja en el fondo del mar llega un momento en el que tienes que desistir. Sin embargo, encontraron una bombona de oxígeno, un edredón el lunes y eso les hizo persistir y además, nació un rayo de esperanza en la familia, no te pones nunca es lo peor aunque en el fondo de ti algo te diga que lo peor puede ocurrir. Y lo peor es que Tomás Gimeno, cuyo cuerpo no se ha encontrado, dejó dos petates lastrados por un ancla y bueno, en uno de esos petates iba una de sus hijas y todo hace pensar que la otra iba en el otro, pero que la corriente marina se ha llevado el cuerpo de Ana en este caso. Va a seguir la búsqueda de Ana, también lógicamente, por eso el abrazo a la madre, a la familia de las pequeñas….









Seguimos siendo una sociedad civilizada

Miren toda nuestra admiración por los equipos de búsqueda, toda nuestra migración por este país, en general, porquemientras otros países que no están muy lejos lanzan a sus menores al mar, a la intemperie para hacer política con familias que se desentienden y que dicen quédate en España, quédate por ahí que a lo mejor tienes mejor futuro que con nosotros, mientras eso pasa, España es capaz de no escatimar esfuerzos y recursos para buscar dos agujas en el mar o, acuérdense para perforar una montaña contrarreloj con tal de encontrar a uno de nuestros niños. Seguimos siendo una sociedad civilizada por más que, de vez en cuando, la maldad absoluta devore mentes, devore las almas de alguno de nuestros congéneres, como siempre acostumbramos a decir es que el mal existe, el mal existe y está incardinado en determinados seres humanos. ¿Qué clase de afán corrosivo por el mal tiene un hombre que no sabemos si mata antes a sus hijas o directamente las tira vivas al mar? Me imagino que los forenses podrán investigar a través del cuerpo de la pequeña qué pasó sí llegó al mar muerta o si murió por ahogamiento, no sé. Pero qué clase de mal tiene que anidar en una persona así.

Al final ha cundido la sensatez con la Selección

Hay otras cosas con las que hoy nos movemos, una de ellas es que el culebrón éste de la selección española. Bueno pues, como este Gobierno lllega tarde y mal a todo, a todo, pues al final van a ponerle unas cuantas Janssen y unos cuantos Pfizer, lo cual es, por otra parte, lógico decir oíga dos dosis pues vamos a estar metido a lo mejor en la siguiente fase y una dosis pues te puede provocar fiebre o dolor en un brazosi eres un portero, yo que sé. Quizá no sea lo más aconsejable, al final ha cundido la sensatez y esperemos que ahora jueguen muy bien al fútbol que es lo que tienen que hacer.

¿Se va a modificar el estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno incompatible con la Constitución?

Y la otra cuestión pues es la de la olla de los indultos. Miren aquí hacíamos una pregunta hace 24 horas: ¿Se va a modificar el estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución? Hicimos varias preguntas, pero con recordarles esa seguramente ya basta. Y se la hice porque sabemos las intenciones del independentismo, que son las mismas de siempre, pero no conocemos las de Sánchez. Más allá de toda la bisutería retórica de esa basura de establo que es su palabrería, blablabla, la retórica de la concordia... bueno, vaya lo de siempre en una palabra.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ayer una ministra del Gobierno, es verdad que una ministra con todos los señalamientos particulares que tiene esta joven, que seguramente no se acuerda de lo que hizo ayer, que se llama Ione Belarra, dijo que si viene Puigdemont pues lógicamente tiene que volver y no judicializar su futuro. Es verdad que luego ha salido otra parte del Gobierno diciendo que sí, que si viene tendrá que ser puesto a disposición de la Justicia. De acuerdo, es inconcebible y escandaloso que desde un Gobierno, aunque sea una iletrada, que un miembro diga cosas como las que dijo ayer esta mujer. Pero es que están en consonancia con lo que el Gobierno anuncia. Miren si el camino es el indulto el recorrido deberá acabar donde dice Ione Belarra. Si es que tampoco es tan ilógico, porque los indultos, tenemos que establecer una pauta, no son el fin, son el principio de las cosas.

Analízelo así, si se indulta a los condenados por qué no se va a recibir Puigdemont y a toda su banda, ya nodigo yo bajo palio, pero bueno que pasen hasta el fondo. Y en el recorrido, que comienza con los indultos, hay más cosas: hay referéndum dice Salvador Illa que para un marco de convivencia, pero en realidad para otros será la interpretación de la autodeterminación y seguramente habrá mejoras de financiación para la administración catalana, es decir, más pasta que también se trata de eso.

Recuerden los indultos no son el fin son el principio, por eso es tan importante la manifestación de este domingo en Madrid, hay quien pone reticencias a manifestación, estupendo no vayas y hay quién considera que hay que presentarse y estar con todos aquellos que dicen no a esta situación. Ahí tienes la oportunidad".