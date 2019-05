Herrera a las 8, viernes 24 de mayo

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Cuánto celebro saludarles en un día de viernes! En un 24 de mayo del 2019. En un día que nos sitúa en el final de una campaña electoral porque después de haber disfrutado una interesante elección el día 28 de abril, sabíamos que teníamos al mes otra. Y esa ha llegado ya. Y vamos a elegir alcaldes y gobiernos de comunidades y vamos a elegir representantes en el Parlamento Europeo.

¿Hay ambiente de elecciones? Pues para decirle la verdad, no demasiado. Evidentemente las otras están muy próximas. Y si que, desde luego, hay ambiente en los ámbitos aquellos que esperan provocar un cambio. Un cambio en varios gobiernos autónomos en España. Por ejemplo, como el de Castilla y León, donde me encuentro hoy aquí en León. Muchos años de poder del Partido Popular y este año podría darse ahí una cierta sensación de que el cambio es posible. Podría vencer el Partido Socialista o, cuando menos, resultar vencedor con el apoyo de Ciudadanos si se diera. Ya lo veríamos.

Pero bueno, ambiente de elecciones, hay menos ambiente de elecciones que el 28 de abril. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿los que se van a quedar en casa quiénes son? Porque es verdad que algunos seguramente no van a tener el mismo interés en ir a votar que lo tenían el 28 de abril. Tal vez el desánimo de la derecha, lo que llama Ignacio Camacho la derecha desmayada, sea más cierto, más real de lo que parece o no. O quizá, también, dentro de la izquierda algunos digan: Ya lo conseguimos. Bueno, ya, en fin... Sí, iremos a votar pero no con tanta ilusión". Habrá que saberlo, pero ya le digo, Murcia, La Rioja, Castilla y León... Ciudades donde, por ejemplo, esta ciudad de León, donde ha gobernado siempre el PP, podrían dejar de gobernar.