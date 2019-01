Herrera a las 8, viernes 18 de enero

Tiempo de lectura: 2



Bueno, damas y caballeros, hoy el dime y direte político de la jornada, más allá de la convención del PP, que tiene interés; más allá de las conversaciones del Gobierno con la Generalidad de Cataluña, que ya las oficializa como si fueran cumbres entre países, mesa de gobierno, mesa de partidos, mesa de gobierno para hablar, incluso, de la autodeterminación, las palabras, ya se sabe, no tienen problema, bla, bla, bla... Más allá de la reacción del Partido Socialista en Extremadura que ha dicho que ha votado con el PP en el Parlamento extremeño diciendo que el 155 se puede aplicar contra la Generalidad de Cataluña; más allá de la toma de posesión de Moreno Bonilla esta mañana en Sevilla, la noticia, el morbo político está en la factura de Podemos a los 5 años de fundación.

¿Por qué podemos decir ahora que se fractura Podemos? Podemos pasa a ser “Podíais”. Porque se ha ido Bescansa, se ha ido Rita Maestre... Porque han echado al tonto este de Monedero porque ya no están algunos de los que fundaron, porque se han enfadado los de Andalucía, los de Cataluña, los de La Rioja... Eso es evidente que ha pasado. Pero la guinda que faltaba era la de Iñigo Errejon, antiguo número 2 que después de el Congreso de Vistalegre 2 fue relegado, incluso cambiado de escaño, y que ha decidido presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid en la lista de la formación Más Madrid que encabeza Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid.

Y usted dirá: ¿Pero eso no era Podemos también? Yo le digo: No, era pero no era. Podemos quería presentar una lista fuera. Aparte. Confiaba en que Errejón la encabezara. Pero le quiso poner ahí, además, gente de Izquierda Unida que no le gustaba a Errejón. Total, que Errejón se ha ido.

Estas cosas que tiene. Pablo Iglesias se enteró mientras le estaba dando el biberón a uno de los niños y ha dicho: “Jamás pensé que tuve que dejar de cuidar a mis hijos y la paternidad por unos minutos para hablar de este asunto que ha ocurrido tan desagradable, tal y que cual”. Bueno, en fin... Es una fuga.

¿Es una fuga ante qué? Antes el desmembramiento de Podemos. Esto es muy de los comunistas, eh. Los comunistas, ya lo decíamos a las 6 de la mañana, lo he dicho muchas veces. Usted deja a los comunistas solos en una reunión, se va a desayunar o se va a almorzar y cuando vuelve de almorzar hay tres banderías ya. Y las baterías al año pasado, el siglo pasado, los comunistas la solucionaban con piolet. Digamos que tienen otras maneras. Pero no han durado juntos ni 5 años. Bueno, hace bastante que ya no están todos juntos. Y Errejón que es el número 2 seguramente se va porque huele a fracaso. Yo no me quedo aquí. En 5 años de error en error han pasado a ser un proyecto no acabado, en vías de finalización.