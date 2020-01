Herrera a las 8, jueves 23 de enero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Es jueves, es 23 de enero del 2020. Hace 25 años, hoy hace 25 años que mataron, asesinaron de disparos en la nuca a Gregorio Ordóñez, concejal del PP del Ayuntamiento de San Sebastián, en un restaurante de aquella ciudad. Hoy le recordaremos al igual que hicimos el pasado lunes.

La pregunta es: ¿se va la borrasca Gloria o no se va de una vez por todas? La verdad que hoy empezará a aminorar sus efectos, sobre todo sobre el noroeste español, pero habrá que reconocer que Gloria ha provocado un temporal absolutamente salvaje en Cataluña, un destrozo considerable que, además, se visualiza en varios lugares: pueblos anegados por el agua, puentes rotos, carreteras cortadas, carreteras rotas, pero indudablemente donde más en el Delta del Ebro.

Nos faltaba una foto para completar el tremendo álbum de esta borrasca que se ha cobrado, por cierto, varias vidas y varios desaparecidos. Es como si el mar le hubiese pegado un bocado a Cataluña para imputarle el saliente donde donde el Ebro se encuentra con el Mediterráneo. Es,entre la lluvia y la entrada del agua del mar, el agua del mar ha entrado hasta 3 km para dentro, pues imagínense qué daños incalculables podrá haber realizado a un hábitat natural, a campos de cultivo como el del Delta del Ebro.

El Delta del Ebro, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, cada año se recogen 45 millones de kilos de arroz, de varios tipos de arroz, los frutales, 110 millones de toneladasn de sal, más de tres millones de kilos de mejillones. En ese hábitat hay 300 tipos de aves diferentes, de las que están más de las que pasan, 30 reptiles anfibios...¿Qué quieren que les diga?

En ese lóbulo, en la parte norte del Delta del Ebro el mar ha entrado 3 km adentro y hasta que no se retire no sabemos cómo ha quedado el Delta. Es verdad que el Delta está en regresión, pero los deltas del mundo entero. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha hecho que, efectivamente, el nivel del mar aumente. El Ebro tiene menos caudal de agua. Los sedimento, por ejemplo, no llegan porque hay diferentes presas en el camino y el ecosistema es realmente muy frágil, así que a la espera de ver qué pasa después cuando el agua se retire, como ya les digo.

Y aquí en España, en España y en el mundo hay varias noticias interesantes. Hombre, una de ella es que, por ejemplo, hay un acuerdo entre patronal, sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional que, como ya saben ustedes o ya les hemos explicado en más de una ocasión, afecta a un segmento minoritario, pero siempre tiene influencia en revisiones de salarios de diversos colectivos.

Se ha subido un 5,5%, que es una subida relativamente prudente porque la anterior, del 22 %, sí, bueno, sirve para que muchos trabajadores tengan más poder adquisitivo, pero es para menos trabajadores porque hay muchos que se van al economía sumergida en algunos sectores, particularmente en la agricultura, y ojo en el turismo que es particularmente sensible, que es la gran industria nacional. El consenso es muy saludable, pero no evita las consecuencias que tiene esta subida en el mercado de trabajo.

Sánchez está en Davos, en Suiza, ha prometido subidas de impuestos: controlar el déficit. Cuando un socialista dice aquello de no puede haber justicia social sin justicia fiscal quiere decir que va a subir los impuestos. No solamente a los ricos, a los muy ricos, a los asquerosamente ricos porque con eso no consigue absolutamente nada. Consigue ser confiscatorio nada más. A todos los demás. Ha propuesto controlar el déficit y aseguró a los inversores internacionales que la entrada de Podemos en el gobierno no va a afectar a la credibilidad de la política económica.

Es que en Davos no conocen a Sánchez o no la conocen tan bien como lo conocemos aquí. De hecho, ayer mismo mientras se comprometía ante los capitalistas del mundo con la disciplina fiscal, sabíamos que el déficit de 2019, que debería ser del 1,3%, se va a ir hasta casi el 3%. Y ahora hay que negociar, a ver si esto Bruselas te lo pasa. Y se presentó, además, como el campeón de la lucha contra la extrema derecha, el nacionalismo, el populismo y no se ha ruborizado. Él, que en unos días se va a reunir con él Le Pen español, que está el Supremo ahí a ver si lo inhabilita o no lo inhabilita; él, que ha dejado la estabilidad de su gobierno no en manos no de nacionalistas, sino de independentistas; el que permite que miembros de su gobierno denigren a los jueces españoles; el que va a cambiar leyes solo su interés político particular, va a cambiar el Código Penal por su interés político. Hombre, extrema derecha, nacionalismo, populismo, pero si son sus aliados.

Y Sánchez habló de casi todos, no dijo ni una palabra de la derogación de la reforma laboral, pero ojo al aviso que no llega de Davos, sino de una agencia internacional de rating. Si se da marcha atrás en la legislación laboral se va a rebajar automáticamente la calificación de solvencia de España.

Y lo otro, lo de la sedición y lo de la rebelión y estas cosas, el mismo Sánchez, que en mayo del 2018 decía, son palabras suyas, la recoge ABC: "Hay que adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI. Está claro que aquí ha habido un delito de rebelión". Este mismo Sánchez es el que quiere revisar las sedición porque no es homologable a delitos que se contemplan en otros países europeos, lo cual, por cierto, es mentira. Mentira. Ese desparpajo en las mentiras que no solamente tiene Sánchez, que tiene, además, su gobierno, Carmen Calvo.

Miren, háganlo, hagan lo de la reforma de las sedición, lo de abaratar la sedición, pero no nos tomen por tontos, por favor, es decir, no nos insulten llamándonos tontos. Europa no ha enviado ningún mensaje. En cualquier caso, no es Europa quien te lo manda, el mensaje te lo manda Junqueras: O me sacais de aquí o aquí no hay Presupuestos. Y Presupuestos y reforma del Código Penal van a ir juntos este verano por la vía urgente, que es una reforma solo para beneficiar a unos presos. Otra vez, claro.

Todo el mundo sabe que lo más razonable cuando se acaba de dar un golpe de Estado es rebajar las penas por haber dado el golpe de Estado, que lo que hace es abaratar el precio de un nuevo golpe de Estado por quien, además, está dispuesto a darlo. Barra libre. Esa es la factura por aprobar Presupuestos. Y Sánchez está dispuesto a pagar lo que corresponda.

Y luego, ojito con Marruecos. El Parlamento de Marruecos aprobó ayer extender sus aguas territoriales a lo largo de toda la costa del Sahara, lo cual ha mosqueado al Gobierno de Canarias porque esa ampliación choca con las aguas territoriales de Canarias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, pues le prefiere dar un perfil bajo a la polémica. Bueno, no pasa nada, ya con tres tuits ya va la ministra a visitar Marruecos, sí, sí, pero Marruecos tiene una habilidad enfermiza, especial, animal diría yo, para detectar debilidad en el Gobierno de España, lo huelen. Acuérdense de Franco moribundo y la Marcha Verde. Bueno, suelta estos golpecitos que veremos con qué diplomacia los arreglamos.