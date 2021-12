Herrera, a "iluminada" Colau: "Solo te preocupa que te echen la culpa del incendio y tienes mucha, mucha"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Es 1 de diciembre, es decir, el puente de Inmaculada, al fondo la Navidad, reuniones, encuentros, comidas, cenas, festejos, luces y demás cosas. La Navidad. La Navidad que nos felicitamos y que, desde aquí, ya saben ustedes en este programa adornamos debidamente -como corresponde-, porque no somos, necesariamente, como algún funcionario de la Unión Europea. ¿Qué que estoy queriendo decir? Bueno, pues algunos de los que trabajan en Bruselas han llegado a proponer que la Comisión Europea no felicité la Navidad este año, que diga sencillamente “buenas fiestas” o “felices fiestas”. ¿Por qué? Porque hay que ser inclusivos con los que no son cristianos o son ateos practicantes. Bueno, ¿y esta estupidez quién lo ha dicho? Pues una tonta del culo, claro, que es la comisaria de Igualdad , que es maltesa, se llama Helena Dalli. Se lleva el premio tonta del culo del año. Rápidamente, la Unión Europea, viendo lo que hay, ha dicho: 'no, no, no, esto es una cosita..., no es una idea no madura, no olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo'. Pero la realidad está ahí, la Unión Europea que nose entiende sin un concepto histórico de la Vieja Europea, que no se entiende sin las raíces judeocristianas y humanistas, anda de tonterías para ver si algún ateo no le sube la leche o no le da una dermatitis atópica al alumno cristiano y esas cosas. Bueno, en fin, se ha puesto un poco de lucidez y no hay ningún problema. En lo cristiano hay veces que, efectivamente, a la progresía le da un cierto temblor, inseguridad. Estamos hablando de nacimiento de la figura más importante de la humanidad que celebraremos dentro de 23 días, el día 24. Está muy bien poner renos y osos y trineos y látigos y esas cosas, pero lo que celebramos es lo que lo que celebramos.

La izquierda critica a Marta Ortega por ponerse a trabajar

La noticia ayer era el relevo en la cúpula de Zara de Amancio Ortega por su hija Marta Ortega. Bueno, una empresa familiar, los Ortega tienen el 60% y al igual que pasa en un restaurante, en un ultramarinos, si quiere el hijo se hace cargo del negocio del padre. El drama de muchos es que los hijos estudian otra cosa y no están en eso. En estos sí. Marta Ortega será la futura propietaria y va a ser la presidenta no ejecutiva. Va a suponer la salida de Pablo Isla.

Pablo Isla es uno de los directivos de empresa mejores del mundo y si no el mejor, uno de los mejores, y ha colocado la empresa donde está ahora mismo. Inditex que es una referencia, la principal empresa de España. Esto ha generado en el accionariados las características dudas que siempre crea, 'bueno se va este, viene este, cómo será el nuevo' y siempre hay algo de pérdida en bolsa. Luego ya veremos cómo evoluciona y esperemos, además de que tengan tallas un poquito más grandes, que las cosas le salgan bien en estas empresas. Han surgido las críticas de toda esta serie de... La izquierda se pone muy nerviosa, la extrema izquierda, el nacionalismo y tal y que cual, con Amancio Ortega.

La meritocracia, pero se ve que algunos consideran como Íñigo Errejón que tendría que hacer una oposición, un concurso público, para ser presidente de Inditex. Es curioso porque todo esta serie de vagos y de inútiles -que no han dado un palo al agua-, tienen ya 40 años y siguen ahí de gandules, criticando a una señora por no convertirse en una simple de rentista, que es lo que podría ser, voy a vivir de las rentas y hasta la próxima. No, no, por ponerse a trabajar. Bueno, en fin, estas son las cosas.

El Gobierno recomienda para que las CCAA prohíban

De la pandemia, ¿qué les cuento de la pandemia? Que ahí seguimos con ómicron, dando tumbos. El Gobierno recomienda, recomienda, no prohíbe -porque prohibir y poner límites se lo deja siempre a las Comunidades Autónomas-, recomienda poner límites de forma preventiva los contactos sociales de estas fechas. Es verdad que este puente los vamos a ver, veremos las incidencias hasta dónde llegan. Más contactos, más contagios. La traducción de contactos a contagios y, por lo tanto, ocupación de hospitales no es alarmante, así que, ómicron puede pasar o como un susto o como una exhalación o puede dejar alguna huella, eso tardaremos algunos días en saberlo.

El PSOE en contra de prohibir homenajes públicos a etarras



Otras cosas del día son dos, fundamentalmente. Una de ellas es que se va a retomar la negociación de la Reforma Laboral; otra es que la FED americana, el Tesoro americano, ha dicho que no ve tan coyuntural esta inflación y, por lo tanto, va a empezar a limitar los estímulos económicos. Eso en Europa traducido a política del Banco Central Europeo, si se traslada, significa poner en aprietos a algunos gobiernos, por ejemplo, el de Pedro Sánchez.

El Gobierno que ahora mismo está por llevarse muy bien con Bildu para desesperación del PNV y para montar y pactar cosas que saltan a la vista y que encierran una miseria moral muy llamativa. Una de las cosas, una de las cosas de las que hoy podríamos hablar, largo y tendido, es que el PSOE votó ayer en contra de prohibir homenajes públicos a etarras. Es decir, que el PSOE votó ayer en contra de prohibir homenajes públicos. Mientras tanto, ya saben ustedes, la banda ha dicho que la gente sea más discreta cuando los asesinos salgan de la de la cárcel y sean recibidos en sus pueblos.

Primero, la miseria moral del texto. A las víctimas no les llaman víctimas y a los asesinos..., bueno no les llaman asesinatos son personas damnificadas por las acciones de su militancia pasada, dice el texto. Es un acuerdo entre Bildu y el PSOE. tú haz algún gestito y yo intentaré hacer cosas como por ejemplo quitar de en medio la ley de Aznar del 2003 que metía 40 años de cárcel a todos estos y así alguno de estos podrá salir a la calle. Ya no queda ninguno de estos, por cierto, de Madrid para abajo en ninguna cárcel.

Colau tiene mucha culpa, mucha

Y, después, ustedes se acuerdan de Ada Colau disfrazada de la versión cutre de Superman para luchar contra los desahucios (de ella y de otras como ella como Manuela Carmena), denunciando que miles de niños se morían de hambre en España. Pues ayer murieron dos niños y sus padres en un local okupado en Barcelona, mientras Ada Colau se dedicaba a echar la culpa al dueño de local, un banco. No sabíamos que ahora los dueños de locales tienen que pasar a acondicionarles a los okupas el local para que no les falte de nada. No se acordó de los dos niños ni dijo nada de sus padres que eran emigrantes, se concentró en intentar escurrir el bulto y echarle la culpa a un banco.

Vamos a ver, la responsabilidad de no haber dado una vivienda digna a esa familia es tuya; la inspección de locales vacíos por si son peligrosos es tuya; la idea de animar a los okupas y de legalizar la okupación es tuya y de otros como tú y lo aprobasteis en el Congreso en marzo con el PSOE a la cabeza. Asaltar la propiedad privada, no hay ningún problema siempre y cuando no sea la vuestra -que todos vivían casoplones con policías y guardias civiles cortando las calles-. Luego cuando mandáis, gente como tú, Colau no hace nada. Dejar que ocupen lo que puedan aunque luego se mueran por una mala combustión, por un cortocircuito, y en ese momento “Iluminada Colau” lo único que te preocupa es que nadie te eche la culpa. Pues tienes mucha, mucha”.

