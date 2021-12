Herrera habla alto y claro de las críticas de los políticos de izquierdas tras el nombramiento de Marta Ortega

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles 1 de diciembre recordando que estamos a pocos días de comenzar las fiestas navideñas, recordando la polémica que ha surgido en Europa respecto a una petición para no felicitar las navidades: "Algunos que trabajan en Bruselas, o que hacen que trabajan, han enviado una circular a sus funcionarios diciendo que no se felicite la Navidad, sino las fiestas. Esto te dice mucho sobre cómo están las cabezas. Todo lo tradicional crea dermatitis a los progresistas y eso explica que Europa no encuentre su sitio en el mundo. Al final han retirado el documento señalando que solo era una idea. Siempre vamos a decir 'Feliz Navidad' durante estos días unas treinta veces".

También se ha referido al los cambios en Inditex, y a las críticas que la izquierda ha hecho respecto a que Marta Ortega coja las riendas de la empresa familiar: "Marta Ortega que está incorporada en la empresa será la sustituta de Amancio Ortega. Esto es lo mismo que pasa en una ferretería cuando un heredero quiere seguir con el negocio. Se produce un relevo también en su CEO. Pablo Isla se marcha, que es uno de los empresarios más importantes del mundo. Todo esto ha provocado que varios zánganos de la izquierda critiquen este movimiento porque dicen que no conlleva meritocracia. Puede que quieran que haga una oposición o pregunten a los Íñigos Errejón de turno. Es impresionante que esta panda de vagos critiquen movimientos en una empresa que da mucho trabajo y reparte beneficios a sus accionistas".

Por último, el comunicador de 'Herrera en COPE' ha comentado el choque entre ERC y el Gobierno de Sánchez respecto al compromiso para que las empresas audiovisuales como Netflix o HBO tengan que registrar el 6% de las producciones en catalán. En este sentido, Moncloa ha redactado la norma obligando solo a las empresas con residencia en España a cumplir esta norma, algo que no ha gustado a los socios independentistas de Sánchez: "¿Cómo se dirá Netflix en catalán? La última tomadura de pelo que Sánchez ha gastado a los de ERC puede poner en peligro los Presupuestos. Están tratando con un trilero y con el PSOE que es el servicio de apoyo a un trilero. Con este asunto a Gabriel Rufián le han entrado los sudores. Pero el agua al final no llegará al río, se aprobarán los Presupuestos porque para ellos es un chollo que esté Sánchez en el Gobierno".