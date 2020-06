Herrera: “La democracia en España va a estar hibernada, para eso vale la sexta prórroga del Estado de Alarma”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

4 de junio, hoy en España penúltimo de los 10 días de luto oficial decretado por el Gobierno. Historias de los que ya no están, personas con nombres y apellidos.

Manuel Estévez e Isabel Gudino, matrimonio de Salamanca, él de Salamanca capital y ella de un pequeño pueblo a 9 km, Pelabravo. Manuel fue un popular empresario de la ciudad, pionero de los negocios, se le conoce como el ‘Rey de la Rúa Mayor’. Tenía tres tiendas en la principal calle comercial de Salamanca. Isabel se volcó en la educación de sus hijos, tuvieron dos Eduardo y Manuel, construyeron una bonita familia. Él aportaba el don de gentes, ella el estilo Manuel tenía un gran sentido del humor e Isabel era muy alegre además de una mujer muy bella y risueña. La vida de este matrimonio fue muy intensa, la exprimieron al máximo disfrutaron de una panda de amigos muy grande, viajaron por el mundo, trabajaron mucho. En estos últimos años Manolo se entregó a su mujer, a Isabel le diagnosticaron una enfermedad degenerativa.

Manuel Estévez, 76 años; Isabel Gudino, 73 años; murieron con una diferencia de 3 días. Primero se fue ella después la siguió él, un amor cómplice sincero y eterno historias cómo están los pueden escuchar en especial 'Vivos en el recuerdo' que van a encontrar en COPE.es.

Dos de las 27.000 personas que dice Sánchez, ayer en el Congreso, que han muerto por coronavirus, cosa que no se cree nadie y espero que nadie se crea nada de lo que diga este presidente de Gobierno. El Instituto Nacional de Estadística dice que entre enero y mayo de este año se han producido 43.945 muertes más que el mismo periodo del año pasado, es decir, que ahí tienen ustedes la cifra aproximada de lo que ha costado el coronavirus, la COVID-19 en España. Y luego ya esa cosa, esa pirueta permanente, en decir que los dos últimos días no ha habido muertos pero que sepamos que en Madrid ha habido 8 fallecidos, en el País Vasco 10 y en Castilla y León 4, o sea, que como no sabemos cómo hacen las cuentas, seguramente hacen las cuentas como todo lo demás, como todo lo demás.

La democracia plena en España va a estar hibernada, para eso vale la sexta prórroga del estado de alarma

Esta no fue la única cabezonería de Sánchez ayer en el Congreso porque él lo que dirá es oye dame plenos poderes, dame estado de alarma y que se ría la gente. Porque lo importante para Sánchez es que recompuso compuso mayorías de la moción de censura y además con el comodín de Ciudadanos que está ahí, no se sabe muy bien por qué, pero que está ahí cuando Sánchez prometió la mesa política sobre Cataluña cuanto antes mejor. Es decir, el estado de alarma dura hasta el 21 de junio y luego se aprobará un Real Decreto que va a regular nuestras vidas hasta nueva orden y porque lo que aprobó ayer el Congreso no es una medida sanitaria. Lo que se le ha concedido a Pedro Sánchez ha sido extender sus poderes excepcionales hasta septiembre y ya veremos qué se inventa en septiembre. La democracia plena en España va a estar hibernada, para eso vale la prórroga del sexto estado de alarma no para protegerle a usted. Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano y veremos a unos en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales que es la espantosa España que nos espera y sobre todo quiere que se olviden todos de lo que ha pasado, porqué ha pasado y que esto parezca un accidente meteorológico y además quiere colonizar hasta el último rincón del Estado: el CIS, Radio Televisión Española, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Poder Judicial y ya bueno la Selección Española si hace falta. Eso es lo que ha conseguido, además de darle la tajada correspondiente a Bildu y ERC, bueno eso es lo que han apoyado la gente de Ciudadanos que no puede estar denunciando en horas pares los abusos de Sánchez y en las impares aprobando con las con las herramientas que permite perpetuar esos abusos.

El "¡Viva el 8-M!" es un aviso a la Justicia

Y después tuvo además el golpe, el golpe de soberbia, cuando ve que más se le está apretando él reivindica el 8-M. Eso es una hipocresía insoportable que consiste en utilizar el feminismo como escudo contra todo pero también es un aviso la Justicia, ojo con lo que investigáis. Ese "¡Viva el 8-M!" es una declaración de principios que define al personaje. cuando hay no dudas, certezas de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, a este solo le sale ese bramido, estratégico supuestamente, de "¡Viva el 8-M!". Pues el "¡Viva el 8-M!" es un auto trampa, él echó a Rajoy por una sentencia en la que un amiguito José Ricardo De Prada colocó la frase clave, en perfecta consonancia, en una sentencia, en la que él solo era un testigo bueno pues vamos a ver cómo progresan las cosas en otras sentencias o investigaciones o instrucciones donde puede aparecer como protagonista. Ese "¡Viva el 8-M!" no es un cántico feminista es un desafío la prudencia, apunta a la autocrítica y además también a las víctimas mortales.

Y lo más sibilino de ayer fue lo que hizo el Gobierno con la pobre Guardia Civily lo hizo para acusar nada menos que de forma sibilina los cargos que están siendo cesados de pertenecer a una policía patriótica, es decir, Sánchez dejó caer que están haciendo limpia en la Guardia Civil porque hay gente, se supone, que los que están quitando del medio empezaron con Manolo Sánchez Corbi, siguieron con el anterior director general Pérez de los Cobos los que se han ido, los que no han podido nombrar… y has soltado la especie de que han aprovechado sus cargos para actuar con criterios políticos eso es una acusación muy grave, muy insultante para miembros de la Guardia Civil.

¿Está diciendo que Marlaska está haciendo limpia porque Pérez de los Cobos y compañía son policía patriótica? ¿Insinúan que si le tiran de la lengua tiene mucho que perder Pérez de los Cobos y los demás? Que algún día tendrá que decir algo Pérez de los Cobos, bien a través de de él o a través de su defensa jurídica argumentarla bien la defensa de su honor. Marlaska puede parecer un zombie, y loes, pero sigue ahí inamovible y ya saben ustedes que a estos les importa todo absolutamente nada. Se le ha acabado el crédito que tenía, el que ha mentido en el Parlamento por cuenta de ese mitómano patológico de su presidente. Él, está encargando el más perfecto populismo. Tener el cuajo de insinuar que la Guardia Civil es desleal con el Estado, eso es una indecencia, una auténtica indecencia que antes o después le pasará factura. Bueno ya lo saben ustedes, esto del 8-M su sombra va a ser muy alargada…

Y no se pierdan, menos mal que en lo del Congreso de los Diputados es tan estupefaciente que hasta Bildu, los socios del PSOE en Navarra, con el que ha pactado la reforma laboral española, Bildu, le puso sonido al tuit, se acuerdan ustedes el tuit que les leí ayer, sobre los disturbios raciales en EE.UU. diciendo que ellos quieren una Euskalerria o no a que no sé qué, como si Mineápolis estuviera al lado de Vitoria. Los herederos políticos de ETA, la banda criminal que asesinó a más de 800 personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, por motivos políticos, etnicistas, se solidarizaban con los negros de Estados Unidos. Es decir, los que no condenan a los que provocaron un éxodo de vascos y no vascos, no cometieron un genocidio porque no pudieron, ahora están preocupadísimo con la discriminación de determinados colectivos de seres humanos. Es enternecedor ya escuchar en inglés a Mertxe Aizpurua, es que te reconcilia la vida. ¡Ay, Mertxe! Solo te faltó decir cahcurrados live matter; o sea qué involucrados estáis ahora contra el racimo los que llamabais perros a los españoles de fuera del País Vasco a los españoles que considerabais vosotros que no eran vascos y que estaban en el País Vasco, bueno perros y coreanos belarri mozas anchurrianos…

Porque los supremacistas vascos habéis diferenciado la gente hasta por el tamaño de las orejas y ahora fíjate adalides de la defensa del respeto racial. Si los afroamericanos se les hubiese dado en siglo 19 por emigrar al País Vasco y hubiesen osado hablar su idioma, al margen del vascuenc,e y hubiesen votado partidos constitucionalistas… bueno los hubieseis tratado maravillosamente bien. Lo de Arzalluz: "prefiero un negro que hable euskera que un vasco que hable castellano y ahora estos van de solidarios con el antirracismo".