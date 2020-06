Antonio Herraiz: "Gritar 'viva el 8M' con más de 40.000 muertos no es lo más oportuno"

Las mentiras del ministro del Interior Grande Marlaska han marcado el pleno del Congreso. Si nos centramos en el debate, no ha habido nada que esté fuera de lo previsible en el universo Pedro Sánchez. A esta hora tanto el titular de Interior como la directora general de la Guardia Civil siguen en sus puestos. No sólo eso. Es que el presidente no tiene reparos en respaldar a su ministro. Con esa sobreprotección política, sólo hay que esperar a que los hechos y la instrucción judicial -que debería estar ya en marcha- se lleven por delante a Grande Marlaska. El simple hecho de mentir en sede parlamentaria debería ser suficiente. Pero como no lo es, hay que confiar en la Justicia.

Y aquí la injerencia del ministro en la investigación del 8M, su interés en conocer los detalles de las pesquisas de la Guardia Civil a las que, por ley, sólo puede acceder la juez del caso, puede conllevar varios delitos. Uno claro de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia.

En este escenario, ¿qué es lo que ha hecho -o mejor- qué es lo que ha dicho el presidente del Gobierno?. Pues esto: “El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Yo lo digo alto y claro: Viva el ocho de marzo”.

Viva el 8 de marzo. Pues que viva, pero no es lo más oportuno. Sobre todo, cuando hay una investigación judicial en marcha y cuando se ha confirmado que mantener esas manifestaciones masivas y todos los actos que se autorizaron para no suspender los actos feministas, supusieron una irresponsabilidad.

Y es una falta de respeto que el presidente del Gobierno haga esa defensa en un país en el que han muerto más de 40.000 personas por coronavirus en España. Si atendemos a los datos de las residencias de mayores serían cerca de 50.000. Una salida de tono chulesca con al menos 240.000 contagiados por coronavirus, seguro que son muchos más.

Por lo demás, el Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma. La sexta y última que nos llevará hasta el 21 de junio. La coalición de PSOE y Podemos cuenta con los apoyos de Ciudadanos y PNV y la abstención de Esquerra. Ya veremos cómo le sale a los de Arrimadas la jugada de estas semanas. ¿Y después qué? Habrá una ley, que están peinando, y que supondrá una alternativa menos restrictiva al estado de alarma. ¿Por qué esa ley alternativa al estado de excepción no se ha aprobado antes? Porque ni a Sánchez ni a Iglesias les interesaba. Así han podido legislar y así han podido actuar a su antojo sin apenas control.