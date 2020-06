Todos los datos menos los del Gobierno apuntan a que el número real de muertes estaría en torno a las 43.000

Uno de los momentos más destacados del enconado debate vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados a cuenta de la sexta prórroga del estado de alarma fue el momento en el que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “mentido” en lo referente al número de muertes provocadas por la pandemia del coronavirus.

Casado señaló que el líder del Ejecutivo pretende así “esconder su incompetencia” en la gestión de la crisis y anunció que solicitará que se forme una comisión de investigación para aclarar el verdadero alcance de la pandemia en nuestro país.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha reconocido hasta el momento un total de 27.128 fallecidos causados directamente por el COVID-19, pero algunos datos de diversos organismos apuntan a que la cifra real podría ser significativamente mayor.

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, interviene durante el pleno del Congreso. EFE/ J.J. Guillén

El estudio del INE

Sin ir más lejos, este mismo miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba un estudio basado en los datos de los Registros Civiles y en la serie histórica de defunciones a lo largo de los veinte últimos años.

El INE ha comparado las muertes ocurridas en España en las 21 primeras semanas de 2020 con el número de defunciones registradas en el periodo equivalente de todos los años desde el 2000. Esto permite interpretar los datos con una perspectiva histórica necesaria, dada la variabilidad que presentan las defunciones a lo largo del tiempo.

El estudio muestra, por ejemplo, que en las 21 primeras semanas de este año (en concreto hasta el 24 de mayo) se han observado 225.930 fallecimientos, con un aumento del 24,1% respecto al mismo periodo de 2019. Esto supone 43.945 muertes más que el año pasado. La semana con mayor número de defunciones fue la 14 (que comprende del 30 de marzo al 5 de abril) con 20.575 personas fallecidas, un 154,6% más que en la misma semana de 2019.

Otro dato señala que el número de muertes entre las semanas 11 y 19 de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 ronda los 70.000, mientras que el dato de este año se eleva a los casi 120.000. Estas semanas se corresponden con aquellas en las que la pandemia de coronavirus alcanzó mayor gravedad en nuestro país.

El INE no especifica si este espectacular incremento respecto a años pasados se debe al coronavirus, ya que la causa de la muerte no se tiene en cuenta. No obstante, teniendo en cuenta que los datos de 2016 a 2019 se sitúan en valores parecidos, parece razonable pensar que el incremento de este 2020 se debe principalmente a la pandemia del COVID-19.

Los datos de las funerarias

El mismo principio se puede aplicar a estadísticas ofrecidas por otras instituciones, como la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof), que el lunes publicó un informe que habla de que el número real de muertos durante las semanas correspondientes a la pandemia (es decir, desde el 14 de marzo hasta el 25 de mayo) ascendería a los 43.985, más del doble de los que reconoce Sanidad.

Este estudio, además, no se refiere a fallecidos en general, que podrían deberse a cualquier causa, sino que solo recoge los “sospechosos de COVID-19”. Los datos se han recogido principalmente en residencias de ancianos, domicilios y hospitales.

Un operario de la empresa Ataúdes Galicia, situada en Piñor (Ourense), trabaja en la fabricación de un féretro. Los fabricantes de ataúdes están sobrepasados. La demanda ha aumentado y, además, al doble. EFE/ Brais Lorenzo

El Instituto Carlos III y la caída de pensionistas

Otro organismo que apunta al mismo exceso de muertes es el Instituto Carlos III, que hizo público hace una semana una nueva actualización de su llamado Informe MoMo. La conclusión del estudio señala que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo murieron 120.851 españoles, según los registros civiles, frente a las 77.817 muertes "esperadas" en ese periodo. Una diferencia de 43.034 muertos que concuerda de forma prácticamente exacta con los 43.945 muertos “de más” de los que habla el INE y los 43.985 de las funerarias.

Por último, otra cifra que puede dar una pista sobre el déficit de muertes que reconoce Sanidad es la de la caída en el número de pensionistas. Esta estadística suele subir todos los meses, pero el pasado abril experimentó una brusca caída de 38.500 personas. Dicho de otra forma, en España se ha producido una pérdida de casi cuarenta mil pensionistas. Además, desde el mes de febrero esta caída se incrementa hasta los 51.000.