Herrera: “¿Cuántos trabajadores realmente se van a ver afectados por la subida del SMI?”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7en Canarias, ¿qué tal les va la vida? Es jueves, 10 de febrero del 2022, hoy salimos a la calle sin mascarilla, es solo obligatoria en donde haya eventos públicos, en el exterior digo, en los interiores todavía lo es. Claro, y usted me preguntaba y ¿en las calles con aglomeración? Pues, en las calles con aglomeración no es obligatoria pero yo le recomendaría, bueno, porque lo que dure el frío si usted va a caminar por donde la gente se le puede arrimar hombro con hombro pues, hombre no estaría de más ponérsela puntualmente, no es obligatorio pero sí recomendable, esto ya queda a discreción de cada cual. ¿Puede volver a cambiar esto? Pues no sé, porque estamos en manos de unos tipos que cambian de criterio con una facilidad asombrosa y a lo mejor sí, si viene otra variante. Ésta está bajando, indudablemente, todavía eso no se nota la cifra de fallecidos, aunque la cifra de fallecidos, ya les digo, no es una cifra clara, no nos explican quien muere con, quién muere por, quién muere sin vacunar, qué patologías previas tenía un fallecido, etc, etc. Así que, si mañana llega otra variante, pues qué le voy a contar, toquemos madera, pero en principio vamos a pensar que las cosas van a seguir hacia un terreno más halagüeño.

LA VERDAD SOBRE LA SUBIDA DEL SMI

Luego, el otro estreno de este jueves es el del salario mínimo, el salario mínimo sube a 1.000 €, prácticamente, con 14 pagas y esto, oiga, cualquiera que no sea un energúmeno dirá, los salarios en España son bajos, la vida es cara, la inflación está al 6%,¿cuántos trabajadores realmente se van a ver afectados por esta medida?Dos millones, tres millones, bueno efectivamente, que puedan reunir unos cuantos euros más al día es halagüeño pero claro, la cuenta que hay que hacer queda incompleta si solo vemos esa parte, si no vemos la parte en la que se obliga a la empresa, sin el consenso de los empresarios, esto se ha hecho a las bravas, en el que se obliga a la empresa a pagar más a determinados trabajadores y a pagar más cotización por ese sueldo que es más alto con lo cual el que gana siempre es el Gobierno