Carlos Herrera: “Si es verdad lo que dice el CIS, yo mañana soy Pedro Sánchez y convoco elecciones”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes 18 de octubre del 2022, un día bonancible, tiempo soleado en España hay gente que va con chalecos y esas cosas y tal… pero, oiga, si sale usted en mangas de camisa, mangas de camisa; en Bilbao, en Madrid, ya no les cuento en Sevilla, por supuesto en Santa Cruz de Tenerife… pues van usted a pasarlo muy bien. Y es cuando viene el ejercicio de la memoria que hacíamos antes, ¿hace 40 años estaba usted vivo? Quiero decir, ¿era ya algo más que un proyecto genoma?, pues…¿ se acuerda como era un 18 de octubre? No me negará que el 18 de octubre de hace 40 años o 30 años era más fresquito que ahora, eso es una evidencia que cuesta negar. Vamos, que íbamos con un chaleco no sin mangas, un chaleco gordo con mangas y algo al cuello.; y hoy en mangas de camisa.