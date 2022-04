Barbosa: “Los precios están disparados por el coste de la energía y las materias primas, la tormenta perfecta"

¿Qué tal, buenos días? Saludos deSergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’en este miércoles 13 de abril de 2022.

Estamos prácticamente en la mitad del mes y prácticamente en la mitad de la Semana Santa. Que, a ver, no me voy a poner yo como hace Herrera, a echar esas cuentas de “tantos días como hemos pasado desde las uvas, multiplicado por no sé qué, y el logaritmo neperiano de no sé cuánto y nos habremos cargado 2022. Esto es, esto es.”

No, no quiero ir por ahí, pero sí les digo una cosa, hablando del jefe: hoyel tiempo mejora. Es verdad que no en el este de España, donde seguirán de tormentas, pero vamos, que lo peor ya ha pasado. Así que tiene pinta de que la madrugada del jueves al Viernes Santo habrá programa especial sobre la Madrugá con Carlos Herrera.

Cosa que nos congratula a los jornaleros de este su programa. No tanto porque vayamos a empezar dos horas más tarde, a las ocho de la mañana, y eso nos haga estar un poco más relajados, sino, sobre todo, por la gozada que será escuchar ese programa especial sobre la Madrugá con Herrera a los mandos.

Ya ven, la Pasión de la Semana Santa y la Pasión de la radio juntas durante ocho horas de madrugada. No se lo pierdan porque merecerá mucho la pena.