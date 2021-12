Barbosa: "Está España, que para entenderla hace falta un manual de instrucciones"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 22 de diciembre de 2021.

Miedo me da preguntar cómo va cada uno por ahí, porque entre contagios, cuarentenas que se tiene que hacer, cuarentenas que se tenían que hacer, pero que ahora resulta que no, la incertidumbre de qué se va a decidir hoy con las restricciones, si es que se decide algo, pues, está la cosa que no veas. Y las cabezas, lógicamente, cada vez más cansadas y los ánimos cada vez más subidos de tono.

Cada vez se nota más la diferencia entre el español de a pie que cree que cómo vamos a dejar que el virus campe ya a sus anchas, y que sea lo que Dios quiera, que eso puede ser una barbaridad, y el también “español de a pie” que se pone malo sólo de pensar que puedan imponerse nuevas restricciones.

Estos últimos, para que usted se haga una idea, estarían haciendo un poco como José Antonio Camacho, aquel, día que, entrenando al Español, se le acercó un jugador al banquillo quejándose de un corte en la mano y salió Camacho hecho una furia, que casi se lo come. Anda, tira pallá, eso no es ná, ni se te ocurra acercarte más por aquí, estate a lo que tienes que estar. Bueno, lo mandó a tomar por un sitio que está muy feo decirlo.

Bueno, pues un poco así: está la España de la preocupación y la España de “esto es un resfriado, anda tira palante, y, si eres contacto estrecho de un positivo, aunque sea por ómicron, si tienes la pauta completa, no te cuarentenes, porque total, estamos ya colapsados, y esto va a ser tirar hacia delante como se pueda.

Ahora repasamos lo que hay que saber del estado actual de la pandemia, pero antes vamos con lo más amable, con lo que nos puede quitar un poco las penas.

SORTEO LOTERÍA NAVIDAD

Miren, es cierto que la radio es entretenimiento y es compañía, pero también es información de servicio.

¿Y qué tiene usted que saber, a partir de hoy, si le toca la Lotería de Navidad? Porque, a esta hora, todavía estamos todos pensando que nos puede tocar. Pues consejo que nos dan los asesores financieros: cancele las deudas que tenga y, si le sobra algo, invierta. Si le toca un buen pellizco, no se lo gaste, así de entrada, en pasivos que disminuyan el dinero contante y sonante que usted pueda tener y que además sean una carga en cuanto a los gastos.

Piense en comprar activos, que le den un rendimiento y con esos rendimientos, empiece usted a vivir, poco a poco, de mejor manera. Claro, esto tiene el problema de que hay que aplazar un poco la tentación del disfrute, que es lo que muchos no son capaces de hacer. De manera que 7 de cada 10 ganadores, al cabo de cinco años como mucho, ya no tienen un chavo.

Pero bueno, oye, cada uno con su dinero, que haga lo que vea conveniente. La cuestión es que esta edición de ‘Herrera en COPE’ será más corta de lo habitual, en lo que se refiere a su primer tramo. Porque a las ocho y media vamos a ofrecer en directo el sorteo de Navidad, pilotado por mi maestra y amiga María José Navarro, con Goyo (que hay que ver qué le gusta a Goyo un disfraz). Hoy, va al salón del sorteo, en el Teatro Real, vestido de unicornio azul, figúrese. Y, bueno también andarán por ahí demás personajes de esta gran familia radiofónica que formamos los que aquí trabajamos.

Así que nada, entre la antena de COPE y toda la información que van a ir ustedes encontrando enCOPE.ES, pues vamos a tener la mañana más que entretenida.

¿Qué te toca algo? Estupendo ¿Qué no? Pues ya saben, hoy será el día de la salud. Lo que pasa es que, dicho así, justo este año, puede sonar un poco a sarcasmo porque, de verdad, lo del coronavirus, si no fuera por la gente que ha fallecido y por las 94 personas que murieron en las últimas 24 horas, aunque solo sea por el cacao que está montando, a veces podría parecer un vodevil.