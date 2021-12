¿En qué me gasto el premio de la lotería si resulto agraciado?

Un décimo no da para mucho en estos tiempos, desde luego no para retirarnos, pero sí para algún capricho, o como se suele decir tapar agujeros. Afortunados seremos, por tanto, si tenemos uno en nuestro poder. Son 4 millones a la serie, 400.000 Euros por boleto, aunque hay que restarle 72.000 Euros que se va a llevar Hacienda. Exactamente es un 20% de los 360.000 euros porque los primeros 40.000 están exentos de tributar. Lo primero es llevarlo al banco para su custodia y luego “sentarnos a pensar en nuestro estado financiero, de qué manera ese dinero nos puede generar alguna rentabilidad, no centrarnos en que tenemos unos cuantos cientos de miles de euros en la cuenta, sino pensar qué va a pasar cuando ese dinero se agote”.

Es la principal recomendación del profesor de EAE Business School, Javier Rivas. Es decir, no debemos dejarnos llevar por la euforia o por determinadas ofertas. Muchos han sido quienes han dilapidado premios muy sustanciosos. Sin embargo, ¿nos podemos dar un capricho?

La respuesta es sí, pero sin que en el futuro nos suponga un gran coste y sin que comprometa nuestra situación económica futura.

Lo que no hay que hacer

Algunos caprichos nos pueden costar caros. “Un error típico -explica a COPE el profesor Rivas- es comprarse una casa en una urbanización de lujo, está muy bien pero puede ocurrir que no podamos pagar en un futuro los gastos de comunidad, una vez se agote el dinero de la lotería”. Algo similar ocurre cuando el agraciado adquiere un coche de alta gama, quizás “pasados 3 o 4 años no pueda afrontar el coste del seguro”. Hay que intentar rentabilizar ese dinero sin dejar que las burbujas del cava nublen nuestro buen juicio, “nos debe generar alguna rentabilidad en lugar de generarnos algún tipo de gasto futuro”.

Hipoteca y alquiler

Y una buena idea es si tenemos una hipoteca, “reducir deuda, ahora que están comenzando a subir los tipos en Estados Unidos", es un buen momento para amortizar. La vivienda ofrece muchas posibilidades. Si vivimos de alquiler se puede pensar en comprar una casa asequible, o “si ya tenemos una propia, no estaría mal comprar un piso para alquilar”. La bolsa que ahora está muy baja puede ser una buena oportunidad de inversión pero “¡cuidado! ganar la lotería no te convierte en un experto bursátil y si queremos invertir aunque sea por ejemplo en criptomonedas, lo que hay que hacer es buscar siempre asesoramiento”.

Está claro que para retirarnos necesitaremos varios décimos, se necesita para vivir tranquilamente y sin grandes dispendios del orden de 30.000 euros anuales, pero con un pequeño pellizco se puede generar cierta tranquilidad económica.