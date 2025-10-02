Del homenaje a Jane Goodall a la nueva vida universitaria de David Muñoz, de Estopa: las historias virales del día en 'Maneras de Vivir'

En la sección ‘Maneras de Vivir’ de ‘Herrera en COPE’, Jorge Bustos y María José Navarro han repasado las noticias más curiosas (y virales) de la jornada, comenzando con un recuerdo a la recién fallecida Jane Goodall. La célebre conservacionista, que ha muerto a los 91 años, es recordada por su contribución a la comprensión del comportamiento y las emociones animales.

Su figura ha evocado una de sus reflexiones más conocidas: “¿cómo es posible que la criatura más intelectual, que jamás ha caminado por el planeta, esté destruyendo su único hogar?”.

Alamy Stock Photo Jane Goodall

Tensiones políticas y sociales

En el ámbito político, la encuesta de intención de voto de Antena 3 ha generado un notable revuelo. Según el sondeo, el PP podría gobernar con el apoyo de VOX, aunque el PSOE obtendría más escaños. Esta situación ha sido celebrada en redes sociales por dirigentes como Óscar Puente, que ven un posible "sorpaso" de VOX al PP.

La polémica también ha rodeado a Jair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí. Desde su residencia en Miami, ha afirmado que las Islas Malvinas deberían ser argentinas como reacción al reconocimiento del estado palestino por parte del Reino Unido. No es la primera vez que genera controversia, ya que anteriormente amenazó con reconocer un estado catalán y se enfrentó a Santiago Abascal en redes sociales.

Por su parte, el rapero Morad ha enviado un mensaje a la presidenta Ayuso durante un concierto en Toledo, exhibiendo una bandera palestina.

Conflictos laborales y anécdotas virales

Un suceso llamativo ha ocurrido en un barco en Asturias, donde el armador denunció un motín. Sin embargo, seis de los doce tripulantes senegaleses han desmentido la versión, asegurando que se trataba de una reivindicación de derechos laborales. Denuncian jornadas de hasta 26 días sin volver a casa y falta de acceso a la red wifi para contactar con sus familias, un privilegio reservado, según ellos, para la tripulación del puente.

De la anécdota a la fama

En un tono más amable, se ha conocido que David Muñoz, uno de los componentes de Estopa, ha vuelto a la universidad para estudiar Historia. A pesar de su deseo de discreción, la noticia se ha filtrado, aunque el cantante ha afirmado que intentará ser uno más. “Voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción”, ha comentado.

Europa Press José y David Muñoz, componentes de Estopa durante la entrega de los Premios Sport Cultura

Finalmente, María José Navarro rescata lo siguiente: y es que el creador de contenido Jorge Amor ha protagonizado una historia viral al descubrir en un hotel de Marruecos toallas con los logotipos de la Junta de Andalucía y del área de salud de Navalmoral de la Mata. Tras abrirse una investigación, se ha concluido que el origen más probable es un hurto, ya que los logos son antiguos y está prohibido que ese material salga del ámbito público.