La gran sorpresa que se llevó el actor Robert Neary durante su concierto: "Su ídolo, retirado de los escenarios por el Parkinson que padece, quiso acompañarle"

Es un actor secundario notable. Fue el Capitán McQuade en Independence Day. En algún episodio de Blacklist, Mentes Criminales, o Anatomía de Grey. Pero lo que más le gusta a Robert Neary, que así se llama es girar por Estados Unidos con su tributo a Neil Diamond.

Robert Neary nació en Nueva York, pero se trasladó a Nashville para dedicarse por entero a la música. De hecho, ha abandonado la interpretación para dedicarse a homenajear a Neil Diamond desde hace tres años. De hecho, ese tributo con su banda lo ha convertido también en película.

ANDREAS TERLAAK Neil Diamond

Pero la otra noche, mientras actuaba en el Murphy Theater en Ohio, ocurrió lo que no se esperaba. Su ídolo, retirado de los escenarios por el Parkinson que padece, quiso acompañarle.

Diamond tiene ahora 84 años, pero el sonido de su voz sigue siendo extraordinario, diferente, cautivador. Así que temo que a Robert Neary no se le va a olvidar nunca esa noche. Y habrá reafirmado su pasión por ese cantante eterno que es y será para siempre Neil Diamond.