Una joven graba un vídeo en el metro de Barcelona y alucina por lo que hace una limpiadora: "Ay, qué lástima"

La llaman “la sonrisa de España”, pero no nació en España. Nació en La Española, eso sí. Me explico.

Diez millones de personas se han quedado prendadas de Cesarina Adames, trabajadora de la limpieza del Metro de Barcelona. El domingo pasado estaba haciendo su faena en la Línea 2 de la Ciudad Condal, concretamente en la estación de la Sagrada Familia. Y ahí se encontró con Florci Gonzi, una chica que se dedica a crear contenido en las redes.

Florci estaba grabándose en el andén un vídeo sobre la ropa que llevaba cuando, por delante de la cámara, pasó Cesarina con su cubo de basura.

Y decidió quedarse justo ahí, para limpiar debajo del banco que hacía de soporte de la cámara para salir en el vídeo con la mejor risa y sonrisa.

A pesar de la interrupción, Gonzi decidió subir el vídeo, así que la risa de Cesarina ha sido un éxito.

Esta dominicana de 50 años llegó a Barcelona cuando tenía 40 para, como muchos otros, sacar adelante a su familia y a sus cuatro hijos. Esa sonrisa continua es su sello personal. No entiende que no haya alegría en su trabajo, eso no va con esta hermosa mujer. Gonzi tiene que estar agradecida a Cesarina por la promoción que ha conseguido de su perfil, pero lo de Cesarina es otra cosa. Cesarina le agradece a la Tiktoker la cantidad de cariño que está recibiendo.

La gente se acerca, le escribe y le pide que siempre sea como es. Como es, a pesar de todo. Pasado mañana, día 6 de junio, se cumple un año de la muerte de su hijo de 17 años. Pero Cesarina encuentra consuelo en la risa porque, según dice, Dios no la quiere ver triste.

Cualquier cosa que se añada a eso, entenderán, sobra.

