Del Carnaval de Cádiz a Xabi Alonso o María Corina Machado: los temas más comentados en redes sociales

La sección 'Maneras de Vivir' del programa 'Herrera en COPE' ha repasado, de la mano de María José Navarro y Jorge Bustos, algunos de los temas más virales de la actualidad. Desde la reaparición de Xabi Alonso en Madrid hasta las polémicas surgidas en el Carnaval de Cádiz y el comentado encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump.

El inesperado apoyo a Xabi Alonso en las calles

El exentrenador Xabi Alonso ha reaparecido por las calles de Madrid, concretamente en la zona de Jorge Juan, acompañado de su mujer, Nagore. Durante su paseo, ha recibido numerosas muestras de cariño de los viandantes, que no han dudado en calificarlo como "grande, grande tío".

Jorge Bustos ha destacado "la velocidad con la que la gente le ha exonerado de cualquier responsabilidad" sobre la deriva del equipo. El colaborador ha llegado a comparar el banquillo del Madrid con una "silla eléctrica", afirmando que "levantarse de la silla eléctrica siempre es un alivio".

Agrupaciones virales en el Carnaval de Cádiz

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz ya ha comenzado tanto en el Teatro Falla como en la calle. Una de las chirigotas más comentadas es una en la que todos sus miembros van vestidos de la ministra María Jesús Montero, quien ha afirmado que es "un honor" aparecer en una de estas composiciones.

La chirigota que parodia a María Jesús Montero se convierte en el nuevo fenómeno viral del Carnaval de Cádiz

La polémica ha surgido con otra agrupación llamada 'Miguel Ángel Julle', cuyos integrantes van en silla de ruedas y disfrazados de Stephen Hawking. La propuesta ha generado división de opiniones: mientras unos la consideran un homenaje, otros creen que es de mal gusto.

La medalla de Machado a Trump y la situación de Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado ha protagonizado un encuentro con Donald Trump en el que le ha entregado una medalla. Machado ha explicado el gesto trazando un paralelismo histórico, recordando que "hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla" que este conservó toda su vida. Sin embargo, el gesto ha generado controversia.

En el debate, Jorge Bustos ha defendido a Machado, argumentando que su objetivo es "halagar el ego de este narciso, que tiene el poder de democratizar Venezuela". Según el colaborador, a la líder opositora "le importa bastante más la libertad de su pueblo que un trozo de metal dorado", por lo que no duda en regalárselo.

María Corina Machado entrega su medalla del Nobel a Trump en una visita clave a la Casa Blanca

Sobre el futuro de Venezuela, la congresista republicana María Elvira Salazar ha enviado un mensaje contundente, asegurando que están muy pendientes de la situación. Salazar ha aclarado que las medidas actuales solo buscan "estabilizar el país y que no haya un caos" y ha ofrecido una dura descripción de Delcy Rodríguez: "Ellos son parte de Alibaba, que ya está preso, y ella es parte de los 40 ladrones".