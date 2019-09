Naranjo III: "Lo llaman Estado de Bienestar, pero en realidad se pronuncia Bienestar del Estado"

Otro dato económico demoledor para España...

Como ya has acercado tú a Quim Torra a la humedad de una celda, vamos a hablar de una de esas cosas importantes a menudo tapadas por las urgentes. El 20% de la clase media, según estudio serio de Caixabank, sufre para llegar a final de mes, y el resto no llega con desahogo precisamente. En tantos años de crisis la población se ha empobrecido, pero el Estado no ha dejado de crecer y ahora amenaza con más impuestos aún. El retrato del país no puede ser más desasosegante: empresas pequeñas, autónomos famélicos, salarios diezmados y una Administración voraz como como una manada de leones en un banquete de gacelas del Serengueti. Lo llaman Estado de Bienestar, pero en realidad se pronuncia Bienestar del Estado y huele a sistema feudal que tira para atrás.

¿España suma ya está enterrada?

Pues tiene las mismas opciones de prosperar que tu Betis de ganar la Champions. Y la gente debe tener claro que juntos PP, Cs y Vox sumaban más y que separados auxilian a sus rivales. No es una opinión, es un hecho. Así que cuando algunos dirigentes del centroderecha le hablen de imponer otro 155 o suelten maldades de Pedro Sánchez por esa boquita, recuérdenle que acaban de regalarle el Senado y 15 o 20 diputados. Con tal de no perder algunos su puesto en la lista, han optado por someterse a una estúpida eutanasia a plazos.

¿Quién va a pagar el apagón de Tenerife?

Si tú no pagas la luz un mes, te la cortan y te cobran más por recuperarla. Pero si te la quitan por una avería durante nueve horas, con casi un millón de afectados, solo te queda encender una vela. Quien quiera entender en pocas palabras en que consiste el abuso de poder, solo tiene que mirar a Tenerife. Allí el apagón lo pagan dos veces los mismos pobrecitos. Y qué poquito les luce.