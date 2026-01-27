"El universo es mucho más extraño de lo que jamás llegaremos a imaginar y los planetas errantes lo confirman; no orbitan ninguna estrella"

En el programa 'Herrera en COPE', el colaborador Javier Sierra ha desvelado en su sección 'Lo Misterioso' los secretos de los planetas a la deriva que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Aunque su detección ha sido un desafío histórico para la astronomía, el desarrollo de nuevas tecnologías está permitiendo confirmar su existencia, revelando un universo mucho más complejo de lo que se pensaba.

Conocidos también como planetas 'flotantes, rebeldes, huérfanos o vagabundos', estos mundos se caracterizan por vagar por el espacio sin un rumbo fijo.

Esto implica una existencia en oscuridad perpetua, sin amaneceres ni ocasos, al no estar ligados a la luz de una estrella. Como ha explicado Sierra, el propio término 'planeta' procede del griego y significa 'errante' aunque los astrónomos antiguos nunca imaginaron que pudieran existir 'sin una órbita'.

El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, sino mucho más extraño de lo que jamás llegaremos a imaginar" Javier Sierra

La existencia de estos planetas confirma una máxima del biólogo John Aldane, citada por Sierra: "El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, sino mucho más extraño de lo que jamás llegaremos a imaginar". A pesar de su apariencia gélida en la superficie, algunos de estos planetas emiten calor desde su núcleo, lo que podría mantener ríos de agua líquida bajo la corteza de hielo y crear un entorno para la 'vida extremófila'.

Así se ha logrado el hallazgo

Detectarlos no es posible con la técnica del tránsito planetario, que mide la atenuación del brillo de una estrella. En su lugar, los astrónomos utilizan un método ideado por Einstein hace un siglo: la 'microlente gravitacional'. Este fenómeno ocurre cuando un planeta masivo pasa frente a una estrella lejana, curvando el espacio-tiempo y magnificando su luz como si fuera una lente.

La noticia, según ha relatado Sierra, es que en 2024 se produjo la alineación perfecta: dos observatorios terrestres y la sonda espacial Gaia apuntaron al mismo punto y detectaron una de estas alteraciones. Los resultados de esta observación, que duró 16 horas, acaban de publicarse en la prestigiosa revista 'Science', confirmando así la existencia de uno de estos mundos.

Los planetas errantes son tan naturales y tan comunes como los normales" Javier Sierra

El planeta recién descubierto es 10 veces más grande que la Tierra y se encuentra a 9.700 años luz. Este hallazgo respalda la asombrosa hipótesis de que podría haber unos 400.000 millones de planetas errantes en nuestra galaxia. "Los planetas errantes son tan naturales y tan comunes como los normales", ha afirmado Sierra, lo que sugiere que son expulsados durante la formación de los sistemas solares.

El futuro de la detección espacial

Este campo de la astronomía está a punto de vivir una revolución. La NASA lanzará el próximo año el telescopio espacial 'Nancy Grace Roman', un observatorio de infrarrojos diseñado para detectar estas microlentes gravitatorias. Se espera que este instrumento multiplique por cien los descubrimientos, pasando de las 2.000 anomalías sospechosas actuales a cientos de miles de detecciones.

Este fenómeno está cambiando nuestra concepción del universo, demostrando que la tecnología afina nuestra comprensión de forma exponencial. Curiosamente, como ha apuntado el colaborador, incluso textos antiguos como el poema acadio Enuma Elish del siglo VII a.C. ya mencionaban un 'planeta del cruce', una leyenda que resuena con estos nuevos descubrimientos.