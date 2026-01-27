Aurora García Moreno, neuropsicóloga: "Está surgiendo una psicosis por coger el tren en España porque la persona no quiere arriesgarse, el miedo es un sistema de protección"

Los últimos días han sido especialmente complicados para el transporte ferroviario en España. La investigación del accidente de Adamuz, donde murieron 45 personas, y el fallecimiento de un maquinista en prácticas cerca de Barcelona han generado una atmósfera de incertidumbre que puede provocar desconfianza y miedo a viajar en tren. Como consecuencia, se ha procedido a bajar la velocidad en varios tramos y a analizar kilómetros de vías para garantizar una seguridad que ahora se percibe como comprometida, lo que ha instalado el miedo en los trenes.

A pesar de que las cifras avalan la seguridad del tren, con un descarrilamiento por cada 81.800 viajes en 2024, el temor persiste. Algunos ciudadanos expresan abiertamente su inseguridad: "Ir todos los días en tren y que a veces se mueva mucho, pues a mí me da miedo". Esta sensación se ha agudizado, y muchos viajeros admiten que "se te ponen los pelos de punta" al llegar a estaciones como la de Atocha, en una clara muestra de la tragedia y el miedo a viajar que se ha instalado en el imaginario colectivo.

La neuropsicóloga analiza el miedo a viajar en tren

Para analizar cómo gestionar esta situación, el programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha contado con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. La experta ha confirmado que este miedo es una realidad: "Está sucediendo y probablemente va a seguir sucediendo cuando se restablezcan las vías, y además, surgiendo a modo de una psicosis, porque la persona no quiere arriesgarse". García Moreno explica que "el miedo es un sistema de protección", aunque hay personas más vulnerables a desarrollarlo.

Está surgiendo una psicosis por coger el tren en España porque la persona no quiere arriesgarse, el miedo es un sistema de protección"

EFE Vista de un tren parado junto a un cargamento de traviesas en la línea R1 de Rodalies

Según la neuropsicóloga, entre los factores que contribuyen a este temor se encuentran "la sobreexposición a la información", que activa el sistema de alarma del organismo, y el "contagio emocional", que genera una "sensación de inseguridad anticipatoria". En estos casos, explica, "pesa más la posibilidad imaginada a que vuelva a suceder", distorsionando la percepción real del riesgo.

Claves para gestionar el miedo y recuperar la confianza

El cerebro humano cuenta con un mecanismo de defensa primitivo esencial para la supervivencia. La amígdala es la estructura que envía señales para activar respuestas de "lucha o huida". Sin embargo, la exposición constante al miedo puede afectar a la salud mental. Por ello, la psicóloga ofrece claves para superar el miedo a volver a viajar en tren.

Es importantísimo no evitar viajar el tren, hay que exponerse, pero sí es cierto que la exposición debe ser gradual"

García Moreno subraya la importancia de "aceptar el miedo para poder superarlo" y recomienda no evitar el transporte ferroviario. La clave es la exposición gradual, una estrategia de desensibilización para reducir la ansiedad. También sugiere practicar técnicas de relajación y la "visualización positiva", donde la persona se imagina viajando en tren para regular la sensación de peligro.

EFE Aspecto de la estación de trenes de Girona

El consejo de un superviviente de Angrois

La noticia también recoge el testimonio de Martín, un superviviente del accidente de Angrois de hace 13 años. Aunque no suele hablar de ello, ha querido dar un consejo a las víctimas del reciente siniestro de Adamuz: "Me gustaría darle un consejo a esos vecinos que van a sufrir consecuencias, que se refugien en los psicólogos". Martín ha insistido en que "el personal psicólogo es fundamental" para procesar el trauma.

Finalmente, Aurora García Moreno destaca que para recuperar la confianza es fundamental "que exista transparencia y responsabilidades". Una información clara y fiable sobre las causas de los accidentes y los nuevos protocolos de seguridad es crucial para que la ciudadanía vuelva a percibir el tren como un medio seguro.