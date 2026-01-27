Suzanne (35), madre migrante con siete hijos: "Lo mejor que me ha pasado en España es el tema de la Sanidad; en Camerún, uno está enfermo y te puedes quedar en la cama del hospital"

El programa La Linterna de COPE ha puesto el foco, de la mano de Ángel Expósito y Paloma Serrano, en una de las muchas historias de superación que se esconden tras las cifras de inmigración. La protagonista es Suzanne Victoria, una madre de Camerún que lucha cada día por sus seis hijos en Zaragoza. Su familia es una de las muchas que componen un tejido social cada vez más diverso, en un momento en que la población de origen inmigrante ha alcanzado un récord en España. Suzanne llegó a la capital aragonesa sin una vivienda estable, con recursos muy limitados y enfrentándose a trámites administrativos que parecían no tener fin.

En medio de esta lucha por la supervivencia, la Fundación Kairós apareció para cambiar su destino. Laura Claraco, que trabajó en la fundación, conoció a Suzanne en 2023 cuando se mudó de barrio. Este encuentro fue un punto de inflexión. "Ha sido el cambio más grande que ha habido", explica Claraco, quien añade que la jornada laboral de Suzanne se ha ampliado, dándole más estabilidad: "Tiene más intensidad en el trabajo".

Un nuevo comienzo con la Fundación Kairós

Los primeros días de la familia estuvieron marcados por la incertidumbre y las puertas cerradas, pero poco a poco, la esperanza comenzó a abrirse paso. Gracias a su participación en el programa Caixa Proinfancia, los hijos de Suzanne, de entre 6 y 12 años, pudieron acceder a "refuerzo educativo con una atención muy individualizada", según detalla Claraco. La fundación trabaja con toda la familia, y el enfoque de Suzanne ha cambiado: "Antes era como muy, muy, muy estricta, y ahora, pues, sí que es verdad que hay cierto acercamiento".

kairos.coop Familias del Programa Kairós de Zaragoza

La filosofía de Kairós se basa en acompañar y escuchar sin juzgar. Para que el apoyo sea efectivo, la familia debe "tener voluntad y tener ganas de avanzar y de no estancarse", señala Claraco. La predisposición de Suzanne para probar nuevas formas de hacer las cosas ha sido clave para beneficiar a toda su familia, un ejemplo de cómo una integración acompañada puede ser beneficiosa para el país en su conjunto.

La sanidad, un pilar fundamental

Con este acompañamiento, los días se volvieron más ligeros y los niños comenzaron a sentirse seguros. Para Suzanne, uno de los cambios más significativos ha sido el acceso al sistema sanitario. "Lo mejor que me ha pasado es tema de la sanidad en España, comparando con mi país, que es Camerún, no hay nada que ver", confiesa. Su alivio es evidente al recordar la situación en su lugar de origen: "En Camerún, mira, uno está enfermo y no hay medio económico, puedes quedar ahí en la cama del hospital cada tiempo".

Lo mejor que me ha pasado es tema de la sanidad en España"

CCOO Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Kairós también ha sido un gran apoyo en la educación de sus hijos: Vicky, Princess, Aarón, Anette, Keixa y Chloe. "Kairos me ha ayudado mucho, el tema con los repasos de los niños, las actividades que hacemos ahí", afirma Suzanne. Además, ha participado en talleres para padres que le han aportado nuevas perspectivas. "Es verdad que yo tengo varios hijos, la mayor tiene 18, pero 1 siempre aprende de lo demás", reflexiona.

1 siempre aprende de lo demás"

Un futuro de esperanza y oportunidades

El orgullo de Suzanne es palpable cuando habla de su hija mayor, Vicky, que con 18 años se ha trasladado a Madrid para estudiar un doble grado universitario con ayuda de una beca. Esta victoria le da fuerzas para seguir luchando por el resto de sus hijos. "Es una verdadera ayuda que nos da para poder cubrir el gasto de la niña", comenta, expresando su anhelo de que estas oportunidades sigan existiendo en el futuro para sus otros hijos.

La historia de Suzanne y su familia no es solo un relato sobre las dificultades de la inmigración, sino una lección sobre resiliencia, cariño y cómo los pequeños gestos y el acompañamiento pueden transformar vidas. Un camino lleno de retos, como los que presenta un sistema donde la regularización necesitará un aumento drástico de medios, pero que demuestra que la esperanza y la integración son posibles.