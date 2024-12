La teoría de Javier Sierra sobre la aparición de drones misteriosos en Estados Unidos: "Algo raro sucede"

Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay algo más por descubrir en 'Herrera en COPE'. En este caso, Javier Sierra nos habla sobre la sensación informativa del momento en EE.UU. Sierra les llama 'drovnis'. Una fusión "de lo que parecen drones... pero, a la vez, no se sabe cuál es su origen. No son drones convencionales. Desde hace un mes, más o menos, en New Jersey, vecinos de distintas localidades empiezan a denunciar la presencia de drones del tamaño de un 4X4".

Algunos de ellos, prosigue su discurso, "tienen características de vuelo muy extrañas. Vuelos temblorosos. Aparición y desaparición de esas luces... son captados por los móviles".

Se está formando una especie de histeria colectiva que, de hecho, también se está extendiendo por el resto del planeta. Esto, de hecho, "está evolucionando por horas y hemos sabido que una base aérea de Ohio ha estado bloqueado por la presencia de estos drones. Genera interés en la opinión pública a un nivel importante".

En verdad, la llama "empieza a calentar el miércoles pasado cuando el Pentágono da un paso al frente y desmiente que estos drones sean de un enemigo extranjero". Al día siguiente, "el FBI y el departamento de seguridad nacional emitió un comunicado para decir que no veían amenaza".

Aseguran que no saben qué es, "pero dicen que es extranjero, así que algo ya saben. El viernes, un aeropuerto en Nueva York cerró por la presencia de esos drones. No tienen comportamiento hostil y la sensación que dan es que si son hostiles no les ponen luces. No buscan pasar desapercibidos".

El sábado, "es la cascada de declaraciones de gobernadores de diversos Estados. Uno dijo que esto era un problema serio".

Donald Trump, siendo preguntado por esto, aseguraba que "el Gobierno sabe lo que está pasando y quieren mantener el suspense entre la gente. Algo raro está sucediendo y, por algún momento, no se lo están contando a la gente".

El colmo es que "estos drovnis se han visto sobre el campo de golf de Trump. Y esto está adquiriendo unos tintes sorprendentes".

"¿y si es una maniobra de distracción informativa?", se pregunta sierra

"¿Y si lo que estamos viendo es una maniobra de distracción informativa? ¿Qué quieren que miremos a otro lado? Es una pregunta oportuna porque esto ha pasado hace otros momentos de la historia. Hace 72 años, en 1952, durante varios días, se vieron ovnis en las inmediaciones de Washington", recuerda Sierra en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. De igual modo, esta es la teoría que él defiende.

Además, afirma que lo interesante por aquel entonces es que "se convocó la mayor rueda de prensa tras la II GM para decir que no sabían nada. Era lo mismo que esto. Luces que se habían visto sobre zonas prohibidas. Los historiadores todavía hoy se hacen preguntas".

Por último, el colaborador de 'Herrera en COPE' recuerda que los vídeos difundidos en redes sociales no son totalmente fiables, pues "pueden pertenecer a otro momento. Hay vídeos que correspondían a otros ataques aéreos. Hay que ser muy atento para que un ciudadano medio lo descubra. Pero, a fecha de hoy, hay un estado de alarma social y las redes están que echan humo".