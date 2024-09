Desde hace unos días está circulando por las redes una imagen del rostro de Jesús de Nazaret con Inteligencia Artificial y elaborado a partir de la histórica Sábana Santa. Su difusión ha reabierto un poquito el debate sobre la credibilidad que nos merece esta reliquia, su antigüedad y hasta la relación que tuvo con el personaje histórico de Jesús.

El escritor Javier Sierra ha explicado este martes en 'Herrera en COPE' que no sería hasta mayo de 1898 cuando se pensó que las manchas en la sábana podían ser estudiadas. Fue a manos de un fotógrafo de Turín, quien tras revelar una serie de negativos, se dio cuenta de que "la sábana deja ver perfectamente al hombre de la sábana".

"En la Sábana Santa lo que tiene es una imagen de algo chamuscado y es un poco tenue, pero cuando se le invierte en la polaridad de la imagen y se mira un negativo, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco y es casi tridimensional", apunta.

Sin embargo, y cuando por fin comenzaron a estudiarla, los tres laboratorios no llegaron a un acuerdo sobre la fecha en la que data la Sábana Santa. ¿Por qué?

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Bernardo Ontanilla, catedrático de Cirugía Plástica y Estética Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra, quien ha explicado el motivo por el que estos tres laboratorios no se pusieron de acuerdo sobre la fecha de la Sábana.

Imagen de archivo Imagen de la Sábana Santa

El suceso histórico que pudo cambiar la historia de la Sábana Santa: "Es algo sorprendente"

Ontanilla ha dejado claro, en primer lugar, que es "algo sorprendente lo que tenemos delante de este objeto de estudio, pues es realmente admirable". Defiende que "es inexplicable la formación de la imagen", pero todavía "hay contradicciones".

"Con el carbono 14 no todo el mundo lo acepta el resultado y en mi opinión debería de repetirse en otra zona que sea más idónea y que no sea una zona reparada porque contiene no solo fibras de lino, que habrá que datar de cuándo son, sino también fibras de algodón, para hacer una reparación que se hizo, pues en aquella época después de un incendio", ha relatado.

Y es que, efectivamente, un incendio entre los años 1200 y 1300 pudo haber alterado parte del tejido.

Fue en Lirey, Francia. "Se fundió la plata que contenía la urna, que contenía la Síndone, provocó una serie de efectos a lo largo de la tela de forma simétrica. Entonces la gente echó agua encima de la sendera para apagar aquel incendio".

Posteriormente, ha explicado el catedrático, hubo una reparación que hicieron las clarisas en aquel momento.

"Se vio por microscopia electrónica en el año 2007 y está publicado, que había fibras de lino mezcladas con fibra de algodón por la reparación que se hizo. Entonces claro, si la fibra de algodón es de 15 siglos después del supuesto lino del siglo primero, pues la datación da datos erróneos", ha apuntado Ontanilla.

Un error que él mismo ha tildado de "llamativo".

"El tema crucial o el dato crucial es la aparición de esas fibras de algodón, mezcladas con las fibras de lino en la reparación que hubo después del incendio. Por eso decía que no fue el mejor sitio para extraer la muestra y hacer ese tipo de análisis", ha señalado.

A su juicio, "sería bueno que la iglesia concediera un nuevo análisis en otra zona distinta y que por varios grupos, varios laboratorios expertos, hagan otra vez, de forma triple ciego, otra vez el análisis y se repita", ha agregado.

