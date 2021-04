Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Gabilondo hará como Sánchez y gobernará con Iglesias"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes comentan el debate de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “Que los madrileños embaucar que Gabilondo es Sánchez y Sánchez es Gabilondo… Gabilondo se debe a su jefe y si consiguen la mayoría en la Comunidad de Madrid, harán lo que han hecho con el resto de España”, dice Beni de Santander.

“Si ven ustedes el vídeo de anoche, Gabilondo cuando dice lo de Pablo vamos a ganar, quedan 12 días, lo está leyendo. Ese es un mensaje que le pusieron que tenía que decirlo al final. Fíjense en el vídeo”, opina Abdón de Madrid.

Ignacio de Vizcaya explica: “Ya dijo que con este Iglesias no pactaba. Pero es que ayer había recibido órdenes Iglesias del zar de que estuviera moderado. Suavecito. Gabilondo claro, es que este es otro ya no es el que vocea”.

La preguntita del día la lanza Estrella de Alpedrete. “Vamos Herrera, una clase de Gabilondo a mí me duerme”, dice.

Continuando con el debate, José de Ferrol se sincera: “Ayer me gustó Gabilondo. No esperó como su jefe a que pasasen las elecciones para pasar de que el señor Iglesias no le dejaba dormir a tener habitación reservada en el hotel de los marqueses de Galapagar”.

“¿Dónde está esa integridad que todo el mundo aplaude del señor Gabilondo? Hace dos días no quería saber nada de ese Iglesias y ahora, le pide directamente ayuda para echar a la derecha. Cría buena fama y échate a dormir”, dice Carmen de Granada.

“Yo no entiendo cómo se puede rebajar Gabilondo, un tío con la categoría que tiene (o tenía), se puede rebajar al del moño rojo y a su presidente de España. Madre mía. Me quedo helado perdido”, añade Cristóbal de Calasparra.

Marina de Canarias acaba la ronda haciendo alusión a uno de los planteamientos de Pablo Iglesias: la gratuidad de los dentistas. “Que hable de dentista gratis el tío que tiene los piños más feos del mundo. Pero y él, que tiene dinero para pagarlo, ¿por qué no va al dentista dando ejemplo?”, opina Marina.

