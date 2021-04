Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Me dan más miedo los sobres que me envían con el recibo de autónomo”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Hoy el programa es desde Córdoba, celebrando el centenario de la Fiesta de los Patios. “Decirte que estás en la ciudad más bonita del mundo, bueno yo de todo lo que he visto, me enamoré de Córdoba. Es preciosa, no tengo más palabras que decir. Yo siempre sueño con irme allí a terminar mi jubilación si me llega algún día, ya veremos”, dice Yolanda de Valencia.

Nuestros oyentes comentan la campaña electoral de Madrid y la espiral de tensión de algunos candidatos. “Hablando de fascismo, esto es una película que nosotros los venezolanos conocemos bien y para mi se trata de una maniobra para distraer la atención porque algo se traen entre manos. Le digo, estén muy alerta”, cuenta por experiencia Rafael, un venezolano en Madrid.

“Soy una madrileña que vive en Grecia y quería decir que, a día de hoy, jueves 29 de abril, todavía no nos han llegado ni a mi hijo ni a mí las papeletas para poder votar. Eso quiere decir que desgraciadamente no vamos a poder votar porque hoy era el último día para poder hacerlo”, se queja Beatriz.

Antonio de Getafe recupera lo de las amenazas postales. “Siguiendo la lógica de los partidos de izquierdas, a Isabel Díaz Ayuso le habrá enviado la carta con balas la extrema izquierda. ¿Quiénes son? Efectivamente, quien se están pensando. Pero como está manera de pensar es una locura, yo acuso a la izquierda, incluidos algunos gobernantes de sembrar el mal en España”, explica.

“Me dan mas miedo los sobres que me envían todos los meses con el alquiler, con el recibo de autónomo, con las nóminas de mis trabajadores, con los pagos por suministros… Esos sobre sí que me dan miedo. Porque cada vez me endeudo más para poder pagar ese tipo de cosas”, dice Nacho de Extremadura.

“Al que antes llamábamos el coletas, luego, el del moño y ahora, el moñete se ha convertido en un moñas llorón que no sabe hacer absolutamente nada, no se le ocurre absolutamente nada para salvar una campaña desastrosa. Sinceramente, vete ya tío que ya te vale”, opina Ignacio desde Madrid.

Desde Suecia, Rubén le envía un mensaje a Herrera. “Estaba escuchando el corte de Pablo Iglesias con esto del victimismo y tal… Carlos, que bien te lo estás pasando. La verdad es que este zagal lleva tanto tiempo escupiendo para arriba que ahora le cae todo encima. Y nosotros a echarnos unas risas. Cada día nos regala una perla diferente”, ríe.

Amparo de Alicante se vuelve a atrever con una canción. “Mónica la pistolitas, el Gabilondo y el marqués de Galapagar van buscando como locos a los fascistas por aquí y por allá. Son ya tantos los que han visto que han terminado por sentarse a descansar. Ay Pablito, ay Pedrito. En mis años nunca he cuatro tontos rebuznar”, corea.

La preguntita del día la lanza Santiago de Madrid. “¿No cree usted que junto a su amigo el Director General de Correos no pueda estar preparando alguna para el voto por correo en Madrid? Las redes están que arden con este tema”, dice haciendo alusión a Sánchez.

La preocupación por la variante india del COVID que está desatada en el país asiático llega a los oyentes. “¿Por qué al principio de la pandemia seguían fluyendo aviones comerciales de otros países séase Italia para que ahora tengan que venir los indios a meternos una nueva cepa? Es del género estúpido”, dice Luis de Ciudad Real.

“Habría que estar cuando se abre cualquier programa, hablando de los aeropuertos. Siempre habría que hablar de los aeropuertos. Porque el gran problema nos ha entrado por el aeropuerto, nos sigue entrando por el aeropuerto y con esta cantidad de ineptos que tenemos, no hay manera de que controlemos nada. Vamos a estar cerrados aquí hasta el fin de nuestros días”, opina Pilar de Madrid.

Por último, Rafael de Zaragoza se indigna con el tema. “En relación al cierre de Barajas, no logro entender cómo estamos siempre a la cola de los países de Europa en todas estas cosas. Nos pasó con los italianos, luego con los ingleses y ahora con los indios. El aeropuerto hay que cerrarlo para que no sea un coladero y no influya en la salud de los españoles. Si no pueden entrar de ningún lado, pues no entran. Sanseacabó”, dice.

