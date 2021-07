Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Con Plus Ultra todo es ocultismo y cuartos oscuros"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

En este último día de la semana, nuestros oyentes han querido mostrar su opinión, principalmente, sobre el "ocultismo" de rescate a Plus Ultra. Una oyente se pregunta si Pedro Sánchez o Ábalos "piensan devolver los 19 millones de euros si la compañía Plus Ultra no lo hace". Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a acaparar las opiniones del programa. Los oyentes dudan del viaje del presidente, dudando de las inversiones que puedan venir. Alguno incluso apunta en tono humorístico que Sánchez es "la auténtica estrella" de los Juegos Olímpicos, por "todas las medallas que se cuelga".

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.