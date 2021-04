Los oyentes de 'Herrera en COPE': "El plan de Sánchez es mirarse al espejo como la madrastra de Blancanieves"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes comienzan hablando sobre las incongruencias de Iglesias con el tema de los impuestos. “Lleva en su lista a un señor que representa al sindicato de manteros y entonces mi pregunta es: ¿con el tema de la solidaridad de la que hacen bandera, le harán un epígrafe a los manteros para que tributen impuestos?”, comenta Jorge de Ibiza.

Desde Valencia, Vicente añade: “Él quiere decir que los que ganen 150.000 euros o más son los votantes de la derecha. Esto te lo dice un tiparraco que en seis años ha hecho 600.000 euros de patrimonio predicando lo contrario”.

También se ha comentado las intervenciones de Sánchez en la sesión de control al Gobierno. “Su sanchidad de lo único que está preparado, ayer viéndolo llegué a la conclusión, de que es conseguir el espejo de la madrastra de Blancanieves para poderse mirar él. Es lo único que le interesa. El yo, yo que bien estoy, que bien lo hago”, opina Yolanda de Valencia.

Desde Andalucía, Juan dice que “incluso se atreve a reivindicar una república contra la que ellos mismos atentaron. No sé, creo que además de la vacuna del COVID tendríamos que empezar a buscar urgentemente una vacuna contra este Gobierno”.

“No tienen ningún plan ni idea de lo que hacer con el Gobierno. Simplemente mantenerse ahí a costa de los españoles, arruinando el país y dejándonos morir porque cuando no es una vacuna la que falla, fallan tres”, comenta Mónica de Zaragoza.

“Sánchez es un auténtico despropósito. Y Bécquer en su poema aquel en el que decía «mi vida es un erial; flor que toco se deshoja, en mi camino fatal, alguien va sembrando el mal para que yo recoja» … Esa es la imagen que tiene España con Sánchez”, opina Beni de Santander.

La preguntita a Herrera ha ido de la mano de Fran de Burgos. “Es muy sospechoso que las vacunas más caras son las que funcionan mejor cuando sus gastos estadísticos son los mismos. Mientras que las más baratas son las que se paralizan. Alguna intervención tendrá allí las empresas multinacionales de farmacia”, le lanzaba Fran a Herrera.

Además, los oyentes no se han olvidado del tema de las vacunas. “A los trabajadores que somos esenciales para que nos podamos mover como los conductores de autobuses, taxistas, etc. ¿No se contempla cuando se pueden vacunar? Se habrán olvidado posiblemente”, pregunta Cristóbal de Cádiz.

A Eulogio de Sevilla el calendario de vacunación le suscita muchas dudas. “Van a poner la vacuna de los 60 a los 65. De los 70 a los 79. Los de 80 ya están todos vacunados. ¿A los de 65 a 70 cuando nos la van a poner? ¿Qué les den? Porque vamos, ya estamos un poquito hartos también”, explica.

“Si solamente están habiendo casos de trombosis en mujeres, ¿por qué no se restringe la vacunación para hombres solo y así no hay que suspenderla para todo el mundo? Si en nombres no se dan casos lo lógico sería que se vacunara a los hombres y así vamos adelantando”, comparte Ignacio de Sanlúcar.

Isabel de Madrid comenta: “Esperando para ir a un centro a kilómetros y kilómetros de mi casa y tener que esperar horas y horas para que me vacunasen. Allí fui yo. Como Amundsen en el polo. Pero resultó que vacunaron el Wizink Center de Madrid. A un cuarto de hora en metro de mi casa y exactamente a la hora y el minuto que me habían programado, me estaban poniendo el esparadrapo en el bolso. Que decepción”.

Desde Madrid, Antonio quiere comentar “el tema de los abajo firmantes de los Bardem, de Lindo y todos los demás… Nos han dado un motivo más para no votar a la izquierda. Que se defienda una izquierda razonable, educada, me parece bien. Pero que defiendan esta izquierda radical y sus barbaridades…”.

Fran de El Ejido habla “en relación con el hombre que ha muerto ahora, el Madoff. Hay una cosa que la gente que invierte tiene que tener muy clara. Una cosa que me decía mi abuelo: el dinero fácil no existe, el dinero hay que trabajarlo. Y cuando alguien te ofrece mucho dinero fácil, desconfía”.

Por último, José de Madrid ha puesto el toque de humor con una invitación muy peculiar. “Soy José de Madrid y tengo un restaurante aquí en Madrid. Me gustaría invitar a todo el equipo a una paella. El restaurante está en la carretera que va… Pasando el… Igual no hay mucha cobertura aquí y no se ha oído muy bien”, ríe.

