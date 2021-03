Carlos Herrera da la respuesta de cómo deben hacer PP, Cs y Vox

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El primero de los temas sobre el que nos han escrito nuestros oyentes es el del papel de la oposición, la situación del centroderecha y lo que debe o no debe hacer el Partido Popular de Pablo Casado. Así, Pilar de Canarias afirma que “Pablo Casado lo tiene muy mal porque siempre le están dando por todas partes. También ha tenido hasta hace poco a Ciudadanos intentando ‘sorpassar’, y ahora tiene a Vox intentando lo mismo. Todos quieren llegar a la cima y no se ponen de acuerdo”.

Para José de Cádiz el papel del centroderecha está muy claro, comentando que “la solución la ha planteado Carlos Herrera en su comentario, que es la batalla de las ideas. Y el PP no está dando ninguna batalla de las ideas, es agenda 2030 pura y dura, servilismo total para caer bien”.

Lucía de Almería destaca que “el PP no haría las cosas como las está haciendo el PSOE, entonces no existiría esta situación. Parece que están transmitiendo que el PP lo haría igual y eso va en detrimento de la derecha. Con eso están ustedes metiendo la pata, porque las calles no se estarían incendiando porque no habría esta situación”.

La preguntita de hoy nos llega desde Galicia y la manda Rosa, que formula lo siguiente: “Herrera, ¿qué haría usted si estuviera en el pellejo de Casado, Abascal o Arrimadas?”.

El otro bloque temático de hoy, en vísperas de la festividad, es la Semana Santa. Ramón de Gijón critica las medidas ya que no entiende que “siendo asturiano solo me puedo mover 180 kilómetros, mientras que un leonés que viva en la frontera con Asturias se puede mover hasta la frontera con Ávila, que son 300 kilómetros. ¿Eso es beneficiar a la salud? ¿Eso tiene algún sentido?”.

Yolanda de Teruel tiene claro que “hay que olvidarse de la Semana Santa. Hay que seguir con cierre perimetral. Pueden empezar, con la mejoría de las cifras, a abrir algunos bares y restaurantes con un poquito más de capacidad para dar un poco de vida a la economía, pero olvídense de abrir fronteras”.

Luis de Sevilla puntualiza que “estoy escuchando retrasar la Semana Santa, pero en todo caso será retrasar las vacaciones de Semana Santa. La Semana Santa no se retrasa. Tiene su fiesta, su fecha, la celebración de los creyentes”.

