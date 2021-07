Gay de Liébana: “Veremos lo que dura ese poder pagar pensiones sin restricciones, ni recortes, ni ajustes”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE' las claves económicas del día.

De hecho, no hay semana que no hablemos de las pensiones. Y hoy, otra vez, toca hacerlo porque el gasto en pensiones en el mes de junio establece un récord con un montante de 10.180 millones de euros, de los que 7.333 corresponden a pensiones de jubilación. Mientras se puedan pagar, aquí paz y después gloria. Pero veremos lo que dura ese poder pagar pensiones sin restricciones, ni recortes, ni ajustes, si no se encara seriamente la sostenibilidad del sistema financiero de la Seguridad Social.

Algunos datos para hacernos una idea sobre los pagos por pensiones. Por ejemplo, son 9.854.685 pensiones contributivas las abonadas en junio, de las que 6.160.232 son de jubilación, 2.357.930 de viudedad, 949.983 de incapacidad permanente, 342.930 de orfandad y 43.610 para familiares.

La pensión media en junio de los hombres es de 1.254 euros y la de las mujeres de 830 euros.

Y la pensión media de jubilación sigue en aumento en junio, con 1.189 euros, un 2,31% más que un año atrás.

¿Y dónde se pagan las pensiones más elevadas? En País Vasco, con una pensión media de 1.458 euros mensuales. ¿Por qué? Salarios más altos y el significativo peso industrial, lo explican. Asturias es la segunda comunidad con la pensión más alta, con 1.430 euros de media, debido a la importancia de la minería y al peso de empresas públicas. Extremadura y Andalucía son las comunidades con las pensiones más bajas, a causa del peso de la agricultura y en Andalucía igualmente por el turismo y la construcción con mano de obra temporal.

