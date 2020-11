Gay de Liébana: "Me da la impresión que la UE con lo de la vacuna de Moderna la ha pifiado"

Una regla de prudencia y buena diligencia, Don Carlos, es la de no concentrar todos los huevos en la misma cesta y diversificar, para mitigar riesgos y disponer de más bazas para jugar sobre un tapete en el que algunas jugadas pueden salir mal y otras bien. Me da la impresión que la UE con lo de la vacuna de Moderna la ha pifiado. Bruselas tendría que disponer de acuerdos con todos los laboratorios involucrados en el desarrollo de las vacunas. Este hándicap resta fuerza para volver a la normalidad de nuestras vidas e impacta en la economía europea y española. Otro furúnculo, que no por esperado es menos impactante, y veremos cómo reaccionan los mandamases europeos, es el obstáculo a los presupuestos europeos por parte de Hungría y Polonia y el frenazo que supone para los tan cacareados 750.000 millones de euros de fondos europeos de la recuperación, el Plan Marshall, de los que España ya ha metido 27.000 millones en los presupuestos de 2021, que ahora están en el aire y veremos qué pasa.

Curiosamente, Don Carlos, ni Hungría ni Polonia necesitan desesperadamente esa, por acá, anhelada lluvia de dineros europeos. Los magiares el pasado año tuvieron un déficit público del 2,1%, sí, pero su deuda pública es del 65% sobre el PIB. Y los polacos, cerraron 2019 con un diminuto déficit del 0,7% y una deuda de solo el 45% sobre el PIB. Y en ambos países, su economía cae durante este año mucho menos que en España: -4,7% en Hungría y -2% en Polonia. Aquí, Don Carlos, la deuda pública, en septiembre, ya supera 1,3 billones de euros, 114,1% del PIB, aumentando desde 2019 en 120.000 millones de euros. Y se agitan las dudas sobre la Seguridad Social cuya deuda es de 74.855 millones de euros cuando en 2015, cinco años antes, era de 17.188 millones. No sé si aguantaremos tanta deuda pública y si la Seguridad Social resistirá, Don Carlos, no sé, no sé…