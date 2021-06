Gay de Liébana: “En el marco de la zona euro, la deuda pública galopa”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE' las claves económicas del día.

Con la inflación subiendo si bien bajo control en Europa y algo desmelenada en Estados Unidos, que ha llegado al 5%, las dudas en torno a las políticas monetarias siguen aflorando. Vayamos por partes. Tal y como se está conteniendo el virus, la reacción económica del segundo semestre de 2021 puede llegar a ser más fuerte de lo esperado por el tono que va tomando la demanda global y la efervescencia del consumo. Así que, si somos capaces de mantener las variantes del virus a raya, se anticipará a este año y a 2022 el gasto de los consumidores. Mayor demanda, precios arriba. Política monetaria ultraexpansiva, más dinero y visos inflacionarios. El crudo sigue subiendo al igual que las materias primas por la mayor demanda de los países productores y de China que ha decidido reducir volúmenes de compras y reajustar stock para frenar alzas de los precios.

Para Christine Lagarde, presidenta del BCE, los ramalazos inflacionistas no tienen por qué preocupar al considerarse transitorios. Tras la euforia post Covid, las cosas se asentarán. Eso sí hay que prestar atención a la inflación subyacente, sin energía ni productos frescos, para calibrar si ésta se asienta en valores más o menos altos y, en tal caso, actuar. Pero, de nuevo, surge en el contexto del BCE la propuesta de que convendría actualizar las condiciones del Pacto de Estabilidad, esas que establecen los límites del déficit público en el 3% y de la deuda pública en el 60% del PIB. Si 2020, 2021 y aún en 2022 esos límites fueron neutralizados, la evidencia cae por su propio peso. Aquellos buenos propósitos en torno a esos parámetros, hoy, debido a las vicisitudes, no son válidos. En los países europeos y, en particular, en el marco de la zona euro, la deuda pública, a raíz de la crisis pandémica, galopa. Y algunos de los países que han dado ejemplo hasta ahora, en 2021 sus cuentas han sufrido.

