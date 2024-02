La reivindicación del campo por la situación que viven: "España y Europa se quedan sin su sector primario"

Nuestros 'fósforos' ganaderos, agricultores, tractoristas. Personas que viven del campo y/o que se encuentran en las carreteras protestando por su situación. ¿Qué reivindica? ¿En qué punto de la geografía está?

Manuel, uno de nuestros oyentes, se encuentra sobre un tractor arando. "No he podido ir a las reivindicaciones porque tenía un compromiso hoy, pero estoy deseando acabar para unirme al grupo. Manuel lleva almendros, olivar, y mucho cereal. Lleva unas 487 hectáreas.

¿Y qué va a frenar esto? No lo tiene claro, pero indica que están cansados de "que los sindicatos nos engañen, diciendo que van a llegar a acuerdos que luego se quedan en nada. Nos tienen que ayudar, porque si no esto desaparece".





Rogelio, por otro lado, nos cuenta que se encuentra en el corte de autovía de la A-4. Está ahí desde las siete y media de la mañana. "No se ha visto un despliegue igual del sector primario en España. Quiero trabajar en mi campo, pero me he dejado todas las cosas que tenía que hacer porque considero que la lucha es ahora y de manera indefinida hasta que esto se arregle", reclama en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Prosigue su discurso indicando que, poco a poco, van desapareciendo. "Y España y Europa se quedan sin su sector primario".

"La agenda 2030 se hace en el campo. Nosotros somos los que damos de comer al país y la sociedad"

José Luis ha querido intervenir pidiendo solidaridad y apoyo de toda la sociedad española ante sus reivindicaciones. Explica que no "se puede competir con otros países. El Gobierno y la UE tienen que mediar. La política se hace en el campo. La agenda 2030 se hace en el campo, somos los que damos de comer al país y la sociedad. Nuestro objetivo es producir calidad para la sociedad".

Otro 'fósforo', llamado Pedro Antonio, cuenta desde Ciudad Real para unirse a todo lo que han dicho sus compañeros. "Nosotros no queremos subvenciones, queremos precios justos de los intermediarios con los agricultores y ganarnos la vida correctamente".

Por último, indica que hay otro punto importante en la agricultura: el agua. Indica que, desde la Confederación Hidrográfica de Guadiana, les tratan como delincuentes. "Yo tengo un pozo pedido desde hace años y no llega el permiso. Todo esto no sé a quién le corresponde, pero no hacen nada. Si vas allí, no puedes hablar con nadie y te tienes que dirigir a las páginas web para pedir cita y no hay posibilidad de hablar con nadie. Siento impotencia, no sabe uno ya qué hacer".