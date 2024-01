El paso que debes incluir en tu receta de croquetas para potenciar su sabor: "No puede faltar"

Y de postre, croquetas. Suena raro. Pero ocurre. Hay croquetas de todo tipo y hoy celebramos el día de este entrante exquisito. Hablamos de ello con nuestros 'fósforos' en 'Herrera en COPE'. ¿Cuál es su favorita? ¿Cómo la hace? ¿Dónde la probó? Ha sorprendido mucho el truco que emplea Mari Carmen para potenciar el sabor de sus croquetas. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio

El dueño de un bar de Cantabria se hace viral por la forma en la que responde a las reseñas Varios usuarios han criticado duramente la actitud de este propietario de San Vicente de la Barquera y la forma en la que responde a los comentarios que recibe sobre su bar Redacción Digital 15 ene 2024 - 16:10





En concreto, ha indicado que las hace dulces, con chocolate. ¿Y cómo se elaboran? "Utilizo chocolate con nata. Lo disuelvo todo. Después le echas zumo de naranja. Le pones harina tostada (ese es su truco), maicena y piñones. Están exquisitas", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'

José Manuel, por otra parte, le ha indicado a Alberto Herrera que la croqueta más especial que ha probado es la de su abuela. "Las hace de salmorejo. El día que la probé dije que estaba buenísima".

Más testimonios. Las croquetas de María Isabel son de todo tipo. Pero sus favoritas son las que hace con salchichón de Málaga. "Es muy fácil. Hacéis una bechamel con cebolla y sin mantequilla, para que la pueda comer Herrera. Que esté muy sabrosa. Desmenuzamos el salchichón. Se lo mezclamos fuera del fuego. Y eso está para reventar. En mi casa no puede faltar".

Otra 'fósfora', llamada Mari Carmen, dice que es 'croquetera'. Su familia dice que hace las mejores croquetas del mundo. Hace una

Abel explica que, en su caso, le gusta la croqueta de gachas manchegas. "La masa serían las propias gachas. Se hacen un poco más espesas y el tocino se pica. Y están espectaculares".

"Mis croquetas son como la cabeza de un niño pequeño"

Ángel Antonio lo tiene claro. Las mejores croquetas son siempre las de las madres. "En el mesón al que voy hacen unas croquetas de cocido de caerse para atrás. Son como la cabeza de un niño pequeño".

Marisa llama desde un pueblo de Extremadura y allí hacen así este entrante delicioso. "Yo las hago de pisto. Haces un pisto muy picado, que quede bien escurrido y lo mezclas con la bechamel. Te quedan unas croquetas de muerte". Y otra que está muy buena es con espárragos trigueros y torta del Casar.

Por último, hablamos con Rosi que ha dicho que la croqueta preferida en casa es con coliflor y otra con pollo y aguacate. Estas últimas son de tamaño grande. ¿Quieres escuchar la sección completa? La tienes aquí disponible. ¡No te lo pierdas!

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Carlos Herrera revela el ingrediente secreto para que la bechamel de sus croquetas quede cremosa

Carlos Herrera tiene una gran afición: la cocina. Y, en multitud de ocasiones, comparte algunas de sus recetas y trucos. Aprovechando las recetas de nuestros 'fósforos' para elaborar sus croquetas, recordamos el ingrediente que utiliza Herrera para que la bechamel de sus croquetas quede cremosa. Escúchalo aquí.

Audio





Además, también contó paso a paso cómo elabora una de sus recetas estrella: las croquetas de jamón. En primer lugar, hay que elegir muy bien el jamón. Puedes echar mano de "recortes del jamón que te queden, jamón que compres o tacos de jamón". Eso sí, "cuanto más bueno es el jamón mejor será la croqueta", aseguraba Herrera, que haciendo gala de su inglés, comentaba "as better as possible", para que podamos recordar este punto esencial en la receta.

A continuación, "lo sofríes un poco con una delgada línea de aceite, le añades cebolla en cantidad y sofríes todo eso junto". En el siguiente paso "le echas la harina, algo de sal, pero muy poco y pimienta negra". Una vez añadido, viene el momento de añadir la leche, donde Carlos Herrera desvelaba otro de sus trucos: "Yo le añado leche desnatada. Siempre desnatada, nunca entera porque la entera le da un sabor a la croqueta demasiada lechosa".

Para seguir, "trituras" todo, lo dejas "reposar" y le das "formas a la croqueta". Por último, "cuando esté frío" es el momento de "pasarlo por huevo y pan rallado". Antes de terminar, Herrera desvelaba qué ingrediente añade, algunas veces al final de la receta, para terminar de darle un último toque. "A veces yo trituro unos pocos kikos y le acabo de dar una última 'patiná'", apuntó.