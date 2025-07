Lovecraft: "No está muerto lo que yace eternamente”

En un rincón cada vez más oscuro de Nueva Inglaterra, entre sombras alargadas y casas que chirrían aunque nadie las habite, nació una de las mentes más extrañas del siglo XX. Howard Phillips Lovecraft no creía en los demonios… pero sí en dioses indiferentes que duermen bajo el mar. No fue un profeta del mal, sino del absurdo. No anunció el Apocalipsis, sino algo peor: la certeza de que el universo es gigantesco, eterno… y no nos debe ni una mirada. Todo suena muy real. Ciudades que no existen, pero que reconocemos de nuestras pesadillas, bibliotecas con grimorios imposibles, investigadores que se atreven a abrir puertas que nadie pidió cruzar.

inteligencia prodigiosa

En La Enciclopedia Oculta, exploramos el universo de Lovecraft: una mezcla de horror, erudición, misantropía y tentáculos. Recordad: "No está muerto lo que yace eternamente”

Guillermo Díaz, es divulgador, escritor, apasionado de la historia, el cine, la literatura, los mitos, las leyendas, los héroes y malditos. Nos cuenta quién fue realmente HP Lovecraft y porque parece que su vida ya era material de cuento raro. "Nació en 1890 en Providence, Rhode Island. Su padre fue internado en un psiquiátrico cuando él tenía tres años. Su madre siguió el mismo camino años después. Fue criado por su abuelo, rodeado de literatura y muerte y Lovecraft desarrolló una inteligencia prodigiosa y un miedo enfermizo al mundo real"

Lovecarft tenía sus sombras ideológicas y era profundamente racista y elitista. "Detestaba todo lo que no fuera anglosajón y preindustrial y esa misma paranoia nutrió su visión del mundo, creando un cosmos donde el ser humano no es el centro"

La imaginación de Lovecraft

estilo único

Lovecraft tenía un estilo único a la hora de escribir y creó el llamado 'horror cósmico' con claras influencias de Edgar Allan Poe. "El 'horror cósmico' se puede definir como el miedo a lo inconmensurable. No a que el universo sea maligno, sino a que sea indiferente. En su obra no hay demonios que te castigan, sino entidades como 'Cthulhu' o 'Azathoth' que ni saben que existes" Es una literatura donde el conocimiento no salva, enloquece.

El escritor francés Michel Houellebecq escribió “H. P. Lovecraft: contra el mundo, contra la vida”, un ensayo que abre la puerta al oscuro universo de Lovecraft. "En su ensayo dice que Lovecraft no odiaba a los monstruos: odiaba a la modernidad. Sus relatos son una defensa del pasado contra la trivialidad del presente. Un mundo donde el progreso no te lleva a la luz, sino al abismo"

Los monstruos de Lovecraft

seguidores

Lovecraft tuvo una legión de seguidores con los que se carteaba y que colaboraron a crear su mundo. Stephen King ha sido uno de los escritores a los que más ha influenciado.

Otra de las herencias que nos dejó Lovecraft fue su completísimo universo que nos dio hasta un juego de rol de terror. Se llama "La llamada de Cthulhu" y está ambientado en los años veinte.

Una de las cosas que la literatura debe a Lovecraft, es la capacidad de inventarse sitios, que forman parte de Nueva Inglaterra, pero deformada:

- Arkham: mezcla de Salem y Providence, ciudad de pesadillas.

- Innsmouth: costa oscura, con mezcla genética inquietante.

- Dunwich: campo de brujas, donde los hijos nacen con más tentáculos que sentido común.

- La Universidad de Miskatonic: con su famosa biblioteca donde se guarda algo que nunca debió imprimirse.

el necronomicón

Es un invento brillante. Un grimorio ficticio, atribuido al 'árabe loco Abdul Alhazred'. "Supuestamente, contiene saberes prohibidos, rituales, nombres impronunciables. Pero lo increíble es que Lovecraft lo describe tan bien, con referencias cruzadas, que la gente empezó a buscarlo. Incluso hoy muchos creen que existe. Desde los años 70 han salido versiones del Necronomicón. Todas apócrifas. Algunas muy creativas, pero el original solo existe en las sombras de la ficción. Que es donde debería quedarse"

Lovecraft no quería asustarte con lo sobrenatural. Quería recordarte que el universo no te ve. En su mundo, los dioses no son malvados. Son ajenos. Su verdadero terror es ese: descubrir que no hay nadie al otro lado del abismo y aun así, seguimos leyendo.