Un oyente de Carlos Herrera explica lo que hacen él y su mujer para dormir bien: "Lo mejor que se puede hacer"

Este 17 de marzo se celebra el #DíaMundialDelSueño que nos recuerda la importancia de dormir bien aunque no todos lo consiguen.

De dormir y de los sueños hablamos en numerosas ocasiones, porque hay mucha más gente de la que pensamos a los que les cuesta conciliar el sueño con las consecuencias que ello tiene en su día a día que conlleva al uso de pastillas, en algunas ocasiones para poder dormir bien.

Porque está más que demostrado que el no dormir las horas necesarias provoca numerosos trastornos y puede llegar a ser un peligro para la persona que sufre insomnio.

Así que en este día descubrimos si los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ sufren o no de insomnio y cuáles son sus trucos para conciliar el sueño.





Confundió la hora





Manuel asegura que “duermo bien” aunque “si me despierto a media noche ya no me da sueño en todo el día”. Entre 5-6 horas suele dormir este oyente que recuerda una anécdota de cuando trabajaba, ahora está jubilado. “Estaba en una pensión y me dormí sobre las 12:30 y al despertarme era como si me hubiera atragantado de dormir”, nos cuenta.

Una vez despierto, Manuel siguió con la su rutina mañanera “me duché, me arreglé y fui a por el coche para ir a mi trabajo cuando me di cuenta que era la 1:30h de la madrugada”. Como ya estaba despierto “me fui a mi lugar de trabajo, recliné el asiento del coche y me dormí allí mismo”, concluye.





Un matrimonio separado para dormir bien

José María explica la decisión que tuvieron que tomar él y su mujer para poder dormir bien porque “cada vez que iba al baño despertaba a mi mujer y muchas noches acababa en el sillón del salón durmiendo”.

Así que ante esta situación el matrimonio decidió dormir en habitaciones separadas y confiesa José María que “es lo mejor que se puede hacer, la cosa va bastante bien”.





Una apnea diagnosticada ¿a tiempo?





La madre de Pilar dormía poco, “2-3 horas al día” dice esta fósfora “aunque ella aseguraba que dormía perfectamente”. Hace seis años su madre enfermó, “no respiraba bien y se ahogaba”.

Su madre tenía apnea por lo que le necesita la CPAP para poder dormir y Pilar asegura que ahora su madre “es una mujer totalmente diferente, respira bien, duerme entre 8-9 horas y no se fatiga”.





Ronquidos y dos niños en casa





El problema de Belén a la hora de dormir es el que les ocurre, por norma general a las madres. Dice esta oyente que ella duerme bien, “a las 10 de la noche me quedo dormida viendo la televisión pero el problema viene cuando me voy a la cama”.

El marido de Belén ronca “mucho y muy fuerte”; muchas noches se traslada a la habitación de su hija pero “es muy nerviosa y tampoco me deja dormir” y otras noches “estoy en vela porque tengo un hijo universitario que sale de fiesta y me quedo esperando a que vuelva a casa”.