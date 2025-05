Primeras palabras de Carlo Ancelotti tras confirmarse su llegada a Brasil: "El Real Madrid sacará el comunicado cuando quiera"

Publicado el 13 may 2025, 12:30 - Actualizado 13 may 2025, 13:11

Al día siguiente de anunciarse su contratación como nuevo seleccionador nacional de Brasil, el técnico italiano Carlo Ancelotti comparece este martes en rueda de prensa en la víspera del partido de la trigésima sexta y antepenúltima jornada de LaLiga en Primera División contra el Real Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu.

"Es un reto importante", reconoció el italiano, pero "quiero acabar bien el tramo final y esta fantástica aventura. Por el respeto que tengo en este club y en estos jugadores estoy focalizado en lo que me queda en este club".

Ha llamado la atención que el Real Madrid no haya sacado un comunicado todavía oficializando su marcha, cuando Brasil ya lo hizo, pero Ancelotti ha restado importancia a esto, a la vez que ha confesado que no desvelará las conversaciones que ha tenido con el club: "El Real Madrid sacará el comunicado cuando quiera, no hay problema, lo hará en los tiempos oportunos para el Real Madrid". " Cada uno actúa como mejor quiera actuar", añadió.

Ancelotti aseguró sentirse feliz por el nuevo reto de la selección de Brasil, y añadió entre risas que "si hoy no tuviera la rueda de prensa sería un día fantástico y con la rueda de prensa de hoy tengo que explicar cosas que no quería porque tengo la camiseta del Real Madrid y la tengo que respetar hasta el día 25".

Tenemos bajas importantes, pero sacaremos aún así un equipo competitivo. Queremos terminar bien una temporada que ha sido díficil.

"El fútbol es como la vida, son aventuras que comienzan y terminan. Un periodo muy bonito y que lo hemos pasado muy bien, pero hay momentos de la vida que se acaban. El fútbol es como la vida, hay cosas que empiezan y que acaban. Nunca he tenido un problema con el club, lo tendré en el corazón", indicaba Ancelotti sobre su comparecencia.

Frustación no porque el día que llegué aquí hubiera firmado con sangre que hubiera ganado 11 títulos en 4 años. Ha sido un periodo inolvidable.

A Xabi le tengo mucho cariño, no le doy consejo porque tiene las herramientas necesarias para ser un buen entrenador en el futuro.

Hay que mirar a los hechos, y los hechos son que seré entrenador del Real Madrid hasta el día 25. Me di cuenta ayer.

No ha faltado látigo. No me puedo arrepentir de nada. He sacado lo máximo que podía sacar de mí mismo. Los títulos hablan por sí mismo.

Nunca he sentido que el Madrid no me quería, el Madrid siempre me quiere y me ha mostrado cariño. Son cosas de la vida, no podía ser entrenador toda la vida. No hay que hacer un drama de esto.

Rodrygo tuvo un estado febril la semana pasada que no le ha permitido entrenar bien y hoy ha tenido una molestia en la pierna que hay que evaluar. No está en su mejor momento. Se ha montado mucha especulación sobre esto. Hay mucho cariño alrededor de Rodrygo y sobre todo yo