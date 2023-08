El motivo por el que un joven provocó un accidente de tráfico en su pueblo: "Casi voy a la cárcel"

Hay historias de amor que son irrepetibles. De hecho, cada historia de amor es única e inigualable. Algunas veces salen mejor, otras peor… Pero qué divertido es el proceso de conocer a alguien. Y eso es justo lo que hemos querido preguntar en 'Herrera en COPE' en 'La hora de los fósforos'.

Jandrín, es uno de estos "fósforos" que ha compartido una "curiosa" anécdota. Hace un tiempo tuvo un flechazo con una chica. Y claro, hay veces que ese hormigueo de la tripa juega a tu favor y te impulsa para hablar y conocer a esa persona, y otras veces en las que te las tienes que ingeniar. Y eso fue exactamente lo que hizo este fósforo. No te pierdas cuál fue su táctica, porque no tiene desperdicio. Descubre de qué se trata en el audio que aparece a continuación.

Pero si esta historia te ha parecido curiosa, imagina conocer al amor de tu vida en plena entrevista de trabajo. Y si eso te parece ya curioso, imagina que a esa entrevista vas con tu madre. Eso fue lo que le pasó a Paloma. Y es que su actual marido estaba ya trabajando en la empresa en la que Paloma iba a hacer una entrevista. Al instante de verla, dijo "esa chica va a ser para mi", y aunque Paloma al principio no lo tenía tan claro, llevan ya muchos años casados.

Pero no todas las historias de amor tienen un final feliz. Y sino que se lo digan a Joaquín. En su caso había quedado con una chica que había conocido por internet, pero cuando iba de camino algo le dijo "no". Así que cambió de dirección y se fue de fiesta con sus amigos. Pero no se quedó ahí. En la fiesta conoció a una chica morena, que le cautivó desde el primer momento. Empleó la táctica de "aguanta la copa que voy al baño" -aún no sabemos de qué se trata- y se quedó toda la noche con ella. Fue algo puntual. No se volvieron a ver.

Hay historias de amor que son para siempre

Y luego hay historias de amor que perdurarán para siempre, y que surgen de la casualidad. Y si no que se lo digan a Juan, que gracias a haber suspendido un examen, conoció al amor de su vida. Fue el verano de tercero de carrera. Estudiaba ingeniería, y aunque pensaba que iba a aprobar todo, le quedó una asignatura.

Se pasó todo el verano estudiando en la biblioteca. Pero un buen día se dio cuenta de que la chica que estaba sentada todos los días en su mesa, no paraba de mirarle. Y de la nada, surgió todo. Fueron 5 años repletos de amor, hasta que desgraciadamente y a causa de una enfermedad, falleció. Pero su historia de amor, continuará para siempre en el recuerdo de Juan. Descubre todas las historias que han compartido los fósforos en 'Herrera en COPE' en el audio que aparece a continuación.

