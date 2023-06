¿Has dicho esto alguna vez? Un estudio revela qué es lo que deberías decir en una cita para resultar atractivo

Sin lugar a dudas, tener una primera cita no es tarea fácil, porque los nervios suelen jugarte una mala pasada. Intentas mostrarte como realmente eres, pero al final, nunca acaba pasando, porque lo único que quieres es mostrar la mejor versión de ti. Intentas contar tus mejores anécdotas, enseñar a la otra persona porque sería una buena idea salir contigo y, en definitiva, quieres parecer alguien muy interesante.

Pero, ¿te ha pasado alguna vez que no has sabido qué contar para dar esa impresión? Pues apunta bien estos consejos, porque la publicación internacional Best Life ha lanzado los resultados de una poderosísima encuesta que han realizado: tocar un instrumento conviertea la otra persona en alguien muy atractivo.

Sí, ha hecho un estudio con más de mil adultos estadounidenses para concretar cuál es el instrumento más "sexy" que puedes tocar si quieres gustar a una persona. Y atento, porque el primero en la lista es la guitarra, con más del 20% de los votos. ¿Por qué? Pues porque muchos de nuestros músicos favoritos tocan la guitarra y de forma incosciente relacionamos a esos atistas con la persona con la que estamos teniendo una cita.

Por cierto, que han concluido que si quieres lucirte con la guitarra y resultar todavía más atractivo, tienes que atreverte con versiones clásicas del pop y del rock, ahí lo dejamos.

Los siguientes instrumentos en la lista son el saxofón y el piano, que son considerados instrumentos complicados de tocar, por lo que hace admirar mucho más a la otra persona. El violín le sigue en la lista, después está la batería y por último la flauta.

Eso sí, según recordaban los expertos de esta publicación, lo interesante de todo esto es tocar un instrumento, porque te aporta un carácter creativo que de otro modo no podrías mostrar.

El taxi, un lugar propicio para iniciar una bella historia de amor

La luz verde por nuestras calles es más que un símbolo. Cuántas veces las hemos buscado y levantado la mano al grito de “¡Taxi!”, para que el taxista pare y nos lleve al lugar que le indicamos. Sin embargo, a veces también se convierten en transportes hacia el amor, por cursi que suene.

Si no, que se lo digan a Toni, taxista en Mallorca y recuerda una historia que ocurrió hace poco más de 25 años en una fecha próxima a la Navidad. Estaba recorriendo las calles cuando una chica morena me preguntaba si estaba libre”, relata este oyente que llevó a esta chica a una rueda de prensa porque es periodista, “compañera vuestra”, dice.

Audio





Al llegar al sitio y ver que estaba un poco lejos, Antonio decide darle el número de su teléfono a la pasajera para que le llamara y así recogerla, como sucedió. Otro día recuerda este taxista “fuimos a comer” y otro día mas cerca del Día de Navidad me llamó para que le llevara a otra rueda de prensa “y le di un regalo”, cuenta emocionado”.

Una boda en menos de seis meses

Muchas veces Carmen Lomana ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.