Un hombre de Cádiz hace obras en casa y lo que encuentra tras unos tablones casi le cuesta la vida

Las reformas son un auténtico quebradero de cabeza para cualquiera. Hacer obras es un engorro que suele abarcar los períodos vacacionales para tratar de que el hogar se acerque a ese lugar de ensueño que habíamos imaginado, pero se convierten en una pesadilla por la suciedad y los problemas que acarrean, por no hablar por supuesto del desembolso de dinero que suponen estas obras.

Aun así, a veces se transforman en una oportunidad única de conseguir esa casa que siempre hemos querido tener. En el caso de no tratarse de una reforma integral, siempre hay pequeños detalles que podemos modificar para que nuestra casa sea un hogar. Y esto es lo que le ocurrió a un oyente de 'Herrera en COPE'.

Un albañil hace obras en su tienda y localiza una nota de hace 40 años: "Cuando encuentres..." La historia no deja de circular por redes sociales, y es que el nuevo dueño no daba crédito al ver lo que había ocurrido en ese lugar hace casi medio siglo Redacción DigitalMadrid 09 feb 2024 - 14:23

Durante los fósforos del pasado lunes, un fósforo confesó la pesadilla que vivió durante una pequeña reforma en su casa. Su nombre es Manuel y es del Puerto de Santamaría, en Cádiz. Reproduce el siguiente audio para escucharlo:

Audio



Manuel confesó que estaban haciendo una reforma en su casa para quitar una de las puertas del jardín. "Teníamos dos entradas y una la queríamos quitar", contó a Alberto Herrera. Así las cosas, los albañiles que estaban trabajando en la obra pusieron varios tablones para tapar una de las entradas. No obstante, la sorpresa vino después.

"Fui a salir de casa y vi una cosa meterse entre los ladrillos. Pensé que era una rata", explicó el hombre. La sorpresa fue mayúscula cuando retiró aquellos tablones y ladrillos. "Vi una serpiente", confesó.

"Busqué un cubo y pensé en cogerla por el rabo. Le puse un palo en la boca, pero al soltarlo me mordió. Como no me soltaba, tuve que sacrificarla", agregó este hombre de Cádiz. Aun a día de hoy no sabe "si era venenosa".

Las picaduras de insectos, el infierno de muchos oyentes de 'Herrera en COPE'

No fue la única historia de picaduras que conocimos el pasado lunes. María Isabel contó que le picó un escorpión en Osuna, en la provincia de Sevilla. "Mis suegros tenían una casa de verano. Mi marido y mi cuñado salieron de caza y al volver metieron la escopeta debajo de la cama. Mi niña estaba recién nacida y decidimos colgar el saco del techo para que no la tocara a la niña. Estábamos durmiendo, siento un picotazo en el pulgar de la mano izquierda", contó esta oyente. Acabó en el centro de salud.

También Isabel sufrió una picadura de este bicho cuando estaba en Ghana como misionera. "Estaba pasando visita a los niños poniéndole las vacunas debajo de un árbol. Me picó en el cuello. En la parroquia tenían algo preparado. Me dieron un corte, me lo introdujeron y lo tuve 32 horas mientras había veneno", explicó.

Audio



En una casa de campo, Ángel vivió una situación de este tipo. En esta ocasión fue haciendo limpieza. Su cuñado le pidió "quitar la persiana exterior", contó. "Me la echo a la espalda y después había un panal. No sabía cómo correr más. Me tiré a la piscina de cabeza y al salir me dice: "¿Te ha pasado algo?". No veas cómo tengo el pescuezo", contó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan Miguel explicó que él se vio sorprendido por una rata cuando tenía 11 o 12 años. "Íbamos con un cubo a coger cangrejos al río. Tiré para fuera de uno y era una rata. Salimos corriendo para el pueblo y no encontrábamos al médico. Estaba en el casino jugando al dominó", confesó el hombre.

Va a un bar de Madrid, pide una cerveza y lo que encuentra en el vaso le obliga a ir a urgencias

En este contexto, la historia de Andrés llamó especialmente la atención. "Estaba tomando un aperitivo en un pueblo de Madrid, a las afueras, y me tragué una avispa", comenzaba diciendo esta oyente. El insecto cayó en la cerveza sin que Andrés se diera cuenta y se la tragó.

"Yo noté algo raro en la garganta y es que me picó en el interior. Me produjo una tos, lo expulsé y ahí me di cuenta de que había sido una avispa", ha añadido. Al darse cuenta de lo que había pasado fue al médico, pero, por suerte, no le dio reacción alérgica y no necesitó ningún tratamiento.