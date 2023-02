Lo que hacía un vecino de un oyente de Carlos Herrera con su perro: "En mi moto"

Las historias de vecinos y las de los clientes en restaurantes y bares inundan las redes sociales, sobre todo Twitter, en estos últimos años en los que los usuarios encuentran en ellas la manera de dar a conocer situaciones que se convierten en virales.

Twitter aplaude el cartel de una vecina que se queja de los ruidos del de arriba: "Dile a la señora..." Esta vecina se ha hecho viral por quejarse de los ruidos del inquilino del piso de arriba y muchos usuarios han aplaudido la forma en la que lo ha hecho Redacción DigitalMadrid 15 feb 2023 - 17:47





Escucha al completo 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE'

Lo que ocurre en una comunidad de vecinos daría, incluso, para sacar una revista semanal que recopilara aquellas situaciones más divertidas, extrañas e incluso terroríficas.

La moda, hoy día, es la de colocar carteles en las zonas comunitarias: ya sea el ascensor o el portal donde los vecinos expresan su malaestar y quejas, por ejemplo: ante los ruidos que se escuchan desde algunos pisos, las molestias que tienen por lo que hacen algunas mascotas, el uso de las instalaciones de uso común...

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Aunque no todo es malo, porque también hay quienes publican y alaban las buenas acciones, y de esto vimos mucho durante la pandemia con esos ya ‘célebres’ carteles con los que algunos vecinos se ofrecían para hacer la compra a las personas mayores o se prestaban voluntarios para cualquier cosa que necesitara algún que otro inquilino.

Y, también, algunos piden consejo a los usuarios de las redes sobre algún aspecto que está teniendo lugar en su comunidad para poder resolverlo de la mejor manera y lo antes posible.





Sea como sea, el caso, es que estas historias no dejan indiferente a nadie; ni siquiera a los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ que esta semana aprovechaba para contarnos lo que ocurre en su vecindario. Como la terrorífica historia que vivió la familia de Juan.

Audio









Lo que le hacía el perro del vecino





No solo en la comunidad de vecinos hay problemas, también en los edificios en los que hay oficinas. Es el caso de David, que tenía problemas con un vecino en el edificio en el que trabajaba.

Este oyente iba a trabajar cada mañana en “una moto pequeñita” que aparcaba “cerca del portal del edificio, ya que la acera era ancha, y no molestaba a nadie; menos a un vecino que por lo visto no le debía gustar que aparcara allí, nos cuenta. Así que cada día, cuando salía de trabajar “me encontraba junto a las ruedas de la moto, la delantera y la trasera, pis de perro”, hasta que pasados unos días “solo había pis en la moto delantera que es donde ponía el candado y así cuando lo quitaba, me manchaba entero”.

Un día hablando con un compañero idean un plan, “decidimos empapelar el portal y el ascensor del edificio con la foto del perro del señor. Imprimimos varios folios en los que aparecía una foto de un perro y el siguiente texto: ‘El perro samoyedo del señor del 3º se hace pis en…”, porque como aclara este fósforo también se hacía pis en el portal y en algunos sitios comunitarios del edificio. A pesar de que, incluso, el vecino llamó a la Policía y que no podían hacer nada porque “podía aparcar la moto donde la aparcaba”, la cosa no pasó a mayores y ahí quedó.

Pasados unos meses, David y sus padres van a ver una casa para comprar y cuál es la sorpresa que quien se encarga de enseñar el inmueble es el famoso “vecino del 3º”. “Imagínate la violencia de ese momento”, recuerda el oyente.