Un vecino pide consejo para evitar los portazos del de arriba y un usuario le da la solución: "Lo primero..."

En pleno año 2022, las redes sociales nos acompañan durante todo nuestro día, estando completamente integradas en nuestra rutina diaria. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

Las comunidades de vecinos son un ambiente en el que a menudo surgen conflictos o situaciones cómicas que dan para conversaciones de varias horas. Últimamente, es frecuente encontrar por redes sociales, principalmente por Twitter, historias de lo más llamativas que tienen lugar en vecindarios, donde es habitual encontrar notas en el tablón de anuncio de los mismos que son el principio de lo ocurrido. No obstante, en este caso un vecino se ha hecho viral no por publicar un cartel en el que se queje del ruido de los propietarios de su edificio, sino más bien por pedir consejo a la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos.

Un vecino pide consejo para evitar los portazos del de arriba y un usuario le da la solución



"Nuestro vecino de arriba tiene un problema serio a la hora de cerrar la puerta de su casa, tanto al entrar como al salir", ha comenzado exponiendo el vecino en cuestión. "A la una de la madrugada me he levantado alguna vez y he hecho como él, abrir y cerrar de un portazo, pero no funciona", ha continuado. "¿Alguna sugerencia?", terminaba preguntando. La cuenta de Twitter @LiosdeVecinos se ha querido hacer eco de este mensaje y lo ha compartido en su perfil pidiendo "consejos" a todos sus seguidores.





Efectivamente, los seguidores de esta cuenta le dieron algunas soluciones. Algunas de lo más curiosas: "Guerrilla vecinal", escribió uno. Seguidamente, procedía a dar cinco soluciones:

"Uno. Poner un audio del móvil con la voz distorsionada por las rejillas del baño diciendo "vas a moriiiiir". Dos: la clásica silicona. Tres: cantar Shakira y Bizarrap en voz en grito a las tres de la madrugada. Cuatro: robar felpudo. Cinco: cartel en el ascensor", escribió. Otro usuario dio un nuevo consejo: "Con un bastón, a la pared flojito, pero que se escuche, golpes mientras duermen hasta que lo comprendan".





"Lo primero es poner un cartel en el portal. Es de primero de líos de vecinos", escribió otro usuario.