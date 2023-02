La dieta con la que un oyente de Carlos Herrera bajó de 100 a 64 kilos: “Lo básico”

Hay muchos momentos en nuestras vidas que pensamos en nuestro aspecto físico y decidimos dar un cambio para encontrarnos bien o por salud. Y gran culpa de esa necesidad de cambio lo tienen los kilos de más que necesitamos y deseamos reducir.

Pero también hay señales del cuerpo que nos alertan de que algo no va bien y que, por lo tanto, debemos hacer algo para solucionarlo. Sea por una u otra cuestión, cuando llega ese momento acudimos a los especialistas para que nos den una dieta o, incluso, sea necesaria una intervención quirúrgica.

En una sociedad en el que el aspecto se tiene muy en cuenta y se juzga, últimamente son muchos los famosos que informan en sus redes sociales de su cambio de físico con las fotos en las que se aprecia el espectacular resultado de la dieta que han llevado a cabo para bajar esos kilos de más: desde Santiago Segura, Alberto Chicote o Belén Esteban, entre otros.





Los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ también han sido capaces de perder unos kilos y nos cuentan cómo lo han conseguido





De 100 a 64 kilos





Carlos nos cuenta que “hace años llegué a pesar 100 kilos midiendo 1,60 metros”. Una situación angustiosa para este oyente de Carlos Herrera porque “me costaba agacharme para abrocharme los zapatos”, confiesa. Así que decidió ir al endocrino y consiguió adelgazar 20 kilos, pero lo dejó y volvió a engordar.

Hasta que “ya con mi actual pareja hicimos algo de dieta: lo básico” asegura, sin comer “nada de fritos, todo a la plancha: carne y pescado y nada de dulces”. Y así, Carlos está en los 64 kilos.

Asegura este fósforo que en estos momentos “mantengo” este peso “ni bajo ni subo demasiado” con ejercicio y “comiendo saludable”.





Sin aceite en las tostadas





En el caso de María Dolores lo de perder peso fue por salud porque “tenía la rodilla en malas condiciones y el traumatólogo me dijo que tenía que adelgazar”. Esta oyente fue a un especialista, del que dice “solo me quitó el aceite por las mañanas en las tostadas y las tomaba con tomate o pechuga de pavo”. La suerte de María Dolores es que no le gustan los dulces.

38 kilos con esta dieta perdió esta ‘fósfora’





Operaciones para perder peso





Manuel y Eduardo se han sometido a sendas operaciones para bajar de peso. En el caso de Manuel le hicieron “una reducción gástrica quitándome el 85% del estómago”. Dice Manuel que “ahora hago 8 comidas al día”.

Por su parte, Eduardo bajó de 148 kilos a 60 cuando le hicieron la reducción de estómago. Y, aunque asegura que tras la intervención lo pasó mal por un problema que tuvo, “ahora como lo que haga falta”, confiesa.