La dieta que ha seguido Alberto Chicote para adelgazar más de 40 kilos: lo cuenta él mismo

Es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Se trata de Alberto Chicote, un chef que ha perdido 42 kilos y que luce casi irreconocible (si comparamos con instantáneas en las que aparecía con sobrepeso en sus apariciones públicas). Antes de ponerse a dieta, Chicote pesaba 115 kilos y vivía pendiente de su trabajo.

Pese a dedicarse a la alimentación, el cocinero no llevaba un estilo de vida saludable hasta que su cuerpo le dio un aviso y decidió ponerse a dieta. En una de sus últimas entrevistas, el chef daba una serie de claves para aquellas personas que quieren seguir sus pasos: "Muchos me preguntan qué hacer y cómo conseguir adelgazar y a todo el mundo le contesto lo mismo. Lo primero, visita a un profesional médico de nutrición, habla con él y sigue sus consejos". Buscar consejo de expertos es un buen arranque hacia la búsqueda de una dieta perfecta para reducir las grasas y apostar por verduras, frutas y proteínas. De hecho, para que los resultados sean más espectaculares es muy importante huir del sedentarismo, hacer ejercicio, descansar e hidratarse.





Mantener el cuerpo en constante movimiento es fundamental y tener una vida activa que ayude a eliminar los kilos de más que limitan nuestros movimientos.

Estas y otras recomendaciones que el reputado cocinero siguió las ha volcado en un libro de recetas que ayudan a mantener un estilo de vida saludable. A sus 51 años, se ha quitado 42 kilos de encima y se encuentra en una forma física envidiable. Por tanto, es un gran ejemplo a seguir.





"No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre", insistía el chef durante una entrevista en el programa que presenta Nuria Roca.

Esfuerzo, constancia y determinación. Y sobre todo, luchar contra la voluntad de mandarlo "todo a la porra". Con estas premisas, se pueden obtener los resultados que ha conseguido Chicote en su figura.

Algunas curiosidades sobre Alberto Chicote: su relación oculta con Javier Bardem y el origen de las chaquetillas

En su pasado, antes de descubrir su pasión por la comida, Chicote resultó ser un notable deportista. Además de practicar los deportes habituales del patio del colegio, el chef destacaba en el rugby, donde perteneció a la selección madrileña. Asimismo, desveló que también es un gran aficionado del tiro con arco, lo que también practicaba, aunque con menos frecuencia.

Durante su trayectoria deportiva coincidió con uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente. Tal y como reveló el chef en una entrevista para 'Marca' en 2017, Javier Bardem y él fueron compañeros de equipo.

Chicote es reconocido por plasmar la moda más colorida en sus chaquetillas. Su colección comenzó por casualidad cuando la Comunidad de Madrid propuso fusionar un libro a cocineros y diseñadores.