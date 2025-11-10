Mayte Alcaraz: "Con Lux, he entendido por qué Rosalía es una genia, al independentismo le ha molestado que una catalana se deje acompañar por la escolanía de Montserrat para cantar en español"

La periodista Mayte Alcaraz ha dedicado su apunte en 'Femenino Singular', dentro del programa 'La Linterna' de COPE, a analizar el último trabajo de la cantante Rosalía, 'Lux'. Para Alcaraz, este disco es una obra sublime que se aleja del ruido actual para ofrecer una experiencia casi mística, comparable a "escuchar un coro de ángeles cuando ya solo oímos derrotas, lamentos, ira".

Según la colaboradora de COPE, el nuevo álbum de la catalana "conecta al que lo disfruta con la espiritualidad", algo que ha descrito como "esa tabla de salvación a la que agarrarse en tiempos de ruido y furia". Esta aproximación a lo trascendental ha sido una de las claves del disco, hasta el punto de que algunos teólogos analizan ya sus letras con enorme interés.

La genialidad que desafía al independentismo

Para Alcaraz, la verdadera genialidad de Rosalía reside en su capacidad para generar reacciones viscerales. La periodista ha afirmado en 'La Linterna' que, gracias a 'Lux', ha comprendido el genio de la artista, especialmente al observar la respuesta que ha provocado en ciertos sectores.

Al independentismo le ha molestado que una catalana se deje acompañar por la escolanía de Montserrat para cantar en español" Mayte Alcaraz Periodista y colaboradora de La Linterna

El motivo, según ha explicado, es que "al independentismo le ha molestado que una catalana se deje acompañar por la escolanía de Montserrat para cantar en español". En su opinión, este hecho demuestra por qué Rosalía es un genio, ya que "no gusta a las mentes aldeanas y xenófobas, cortas y palurdas".

Europa Press LEscolania de Montserrat

Una belleza "deluxe"

Esta controversia, lejos de ser un aspecto negativo, es para Mayte Alcaraz un "indiciario de la emocionante belleza deluxe" que caracteriza la obra de la cantante. Un valor artístico que, ha añadido, resulta incomparable con otras escenas musicales, como la "voz trémula de Rosalía con la de Pus de Money Trapero tocando a la guitarra la gallineta de Juic Jack, en casa de Pilar Rahola hace unos años".

El disco, que según ha analizado Fernando de Haro explora la dualidad entre la belleza y el daño, incluye temas tan singulares como 'Cristo, piange in diamanti', una canción que la propia artista confesó haber tardado un año en componer ayudándose de un traductor.