La dieta que siguió Santiago Segura para adelgazar más de 40 kilos: lo cuenta él mismo

Hace unos meses, Pablo Motos recibió a Santiago Segura y Leo Harlem en 'El Hormiguero' para cerrar la temporada. Los actores acudieron al espacio de las hormigas para promocionar '¡A todo tren! Destino Asturias'. Sin embargo, como es habitual, la entrevista se llenó de anécdotas y de datos curiosos sobre los invitados, entre los que destacó el drástico cambio físico de Santiago Segura.

En los últimos años, el ex concursante de 'MasterChef Celebrity' estuvo siguiendo una dieta que le ayudó a perder peso y presentar un gran cambio físico. "Estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones", contaba el humorista. "Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio", reconocía. "He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven", comentaba.

Tal y como explicó, durante su visita al plató de Antena 3, su secreto para perder tanto peso es ser muy selectivo con lo que come y hacer el ayuno intermitente. "Yo en mi mente digo 'no me voy a pasar como me pasaba antes', que comía bollería industrial o cualquier mierda. Ahora digo 'si hay algo que esté espectacular, me paso", contaba el interprete.

Además, reconoció que puede llegar a este un día y medio sin comer, aunque no es el ayuno habitual. Normalmente, la gente practica el ayuno de 16/8, que acumula todas las comidas del día en ocho horas. "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas", confesaba. "En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", explicaba para frenar las críticas contra esta dieta. No obstante, de forma inmediata, señaló que es una técnica que "le funciona a él", pero que "no es recomendable para todo el mundo".









"La obesidad es una enfermedad"

"No ha sido fácil", reconoció Segura para Europa Press. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", sentenció. "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe", apuntaba el actor, dejando claro su problema con la comida. Esto se puede ver reflejado en las imágenes de los inicios de su carrera, donde aparece completamente diferente. Sin embargo, un factor que le dificulta el mantener una alimentación equilibrada es el tener que volver a ponerse en la piel de Torrente, dado que debe engordar por exigencias de guion.

Esta dieta puede ayudarte a perder peso o puede tener el efecto contrario. Esto se debe a que hay que estar muy pendiente del tipo de alimentación con la que rompes el ayuno. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, no es probable que pierdas peso. Muchas personas se han decantado por seguir este plan, entre los que destacan rostros reconocidos como Tania Llasera, Vicky Martín Berrocal o Elsa Pataky.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente consiste en abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado. Algunos estudios aseguran que comer de esta forma puede ofrecer beneficios como la pérdida de grasa. Asimismo, muchos aseguran que es una dieta mucho más fácil de amntener que otras más tradicionales que se empleal para el control de calorías.

Además, es una dieta que puede adaptarse al estilo de vida de cada uno, ya que hay muchas maneras de llevarla a cabo. Una forma es hacer un ayuno de 12 horas todos los días, ya que, según algunos investigadores, el ayuno de 10 a 16 horas puede hacer que el cuerpo convierta sus reservas de grasa en energía, con lo cual se liberan cetonas en el torrente sanguíneo y se estimula una pérdida de peso.

También se puede ayunar 16 horas al día, dejando una ventana de alimentación de 8 horas. Asimismo, también te puedes decantar por la dieta 5: 2, que consiste en comer cantidades regulares de alimentos saludables durante 5 días y reducir su ingesta de calorías durante los otros 2 días.

De la misma manera, también se puede llevar a cabo un plan de ayuno en días alternos, que implica ayunar cada dos días o ayunar completamente durante 1 o 2 días a la semana, que implica no comer alimentos durante 24 horas a la vez. Para principiantes, también se recomienda el omitir comidas ocasionalmente.