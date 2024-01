Conoce a una mujer de 102 años y lo que le dice le obliga a tomar una decisión que cambia su vida: "En 4 años"

Los fósforos ocupan un papel esencial en 'Herrera en COPE'. Cada mañana, Alberto Herrera escucha las historias y los testimonios de los oyentes que llaman a la radio para compartir su experiencia en el tema del día. En esta ocasión, hemos querido conocer los trucos caseros de nuestros fósforos y es que, muchas veces, no hay mejor remedio para solucionar un problema del día a día que aquel que ha pasado de generación en generación.

Loli ha llamado a la radio para compartir el hábito que ha incorporado en su rutina desde hace cuatro años, después de conocer a una anciana de 102 años. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Esta oyente ha explicado que fue durante un viaje cuando conoció a esta mujer que en aquel momento estaba de cumpleaños. Loli se quedó realmente sorprendida al saber que tenía 102 años, pero su apariencia era de una persona con una edad mucho más baja. Por ello, decidió preguntarle por su secreto para cuidar su salud con tan avanzada edad.

La mujer le contó que en su familia tenían muchas colmenas, por lo que "tomaba mucha miel". Tras conocer la historia de la anciana, esta fósfora decidió hace un cambio en su vida y comenzar a aplicar esta técnica en su rutina diaria.

"Hace cuatro años, empecé a tomar miel todas las mañanas en el café media cucharadita y puedo decir que en este tiempo no me he resfriado nunca. Me ha ido muy bien, en mi casa todos han tenido gripe y yo me he salvado", narraba a Alberto Herrera.

Curar quemaduras con vinagre o desenredar un nudo soplando: los trucos de los fósforos

Otro de los oyentes que ha compartido sus consejos ha sido José Luis, que ha explicado cómo curar las quemaduras con un alimento que todos tenemos en casa, el vinagre. "Soy ciego total y en la cocina me ha pasado muchas veces. Coges un vinagre normal, si está frío mejor, lo echas en un vaso y metes el dedo dentro hasta que te cubra. Se queda la herida como acolchada, pero no te sale ampolla y se te va a quitar el dolor", ha detallado.





Maika se ha referido a cómo decir adiós a la tosusando una cebolla: "La pones en un bol en la habitación y por la mañana ya no tienes tos. Con un par de trozos cortados, con la piel quitada y con agua. No hay que respirar en el bol ni nada, lo único importante es ventilar bien la habitación. Me lo dijo mi abuela porque yo era muy asmática y tosía mucho", ha sido su consejo.

Por su parte, Ana María ha compartido un remedio para desenredar cualquier nudo, desde una cadena hasta un hilo de lana. "Tienes que empezar a abrirlo con los dedos y vas soplando a la vez. En cualquier bolsa, como la de basura, en la lana, en una cadena. Es efectivo de verdad", explica. "La gente que lo oiga puede pensar que no es verdad", añadía, aunque ella asegura que funciona.

Toma nota de los consejos de los fósforos en el siguiente audio.

