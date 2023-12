El método del sobre: el truco que puedes aplicar en tu día a día para ahorrar 350 euros al mes

El final de año es un buen momento para hacer balance en muchos aspectos. A nivel económico, podemos pararnos a ver los ingresos y gastos que hemos tenido para poder determinar si hemos conseguido ahorrar algo este 2023. En caso de no haberlo conseguido, es importante poner en práctica una estrategia de cara a los próximos meses.

En 'La Sexta Clave', el experto en finanzas Luis Pita ha explicado tres puntos clave para que una persona con un sueldo medio de 1.500 euros consiga ahorrar hasta 350 al mes.

Preahorrar

El primer paso es preahorrar. Pita detalla que los españoles tenemos un problema de base y es que "desde pequeños que la forma de ahorrar es a finales de mes". Esto significa que, "a principios de mes ganamos la nómina y vamos haciendo todos los gastos: la electricidad, el gas, el agua, colegio de los niños y durante el mes hacemos un esfuerzo de voluntad enorme para no pasarnos y ahorrar algo a final de mes porque sabemos que ahorrar es bueno".





El "problema" principal de este método es que cuando llegamos al día 30 "nos quedan cero euros". Por tanto, lo primero que propone el experto es separar una parte a principio de mes y ponerlo "en una cuenta que no podemos tocar". Para una persona que gana 1.500 euros al mes, debería ser "entre un 5 y un 10% de nuestro salario mensual", lo que supone "entre 100 y 200 euros al mes".

El día de las facturas

Por otro lado, es muy importante la gestión de los gastos fijos. Para ello, "un truco que funciona fenomenal es el día de las facturas". Esto significa, elegir un día al año y "sentarte con las facturas a revisar todos nuestros gastos fijos".

Una vez que tienes una visión general, hay que hacer dos cosas: eliminar uno que ya no estás utilizando y reducir otro de ellos. "Debes centrarte en eliminar uno que ya no estés utilizando, como la típica suscripción que nunca has usado. La segunda, reducir otro de ellos de los que sí estamos utilizando. Ver cómo podemos reducirlo".

Con este paso, se consiguen ahorrar unos 50 euros al mes, según apunta el experto en finanzas.

El método del sobre

En tercer lugar, debemos ir a los gastos variables. Para ello, usamos lo que se conoce como el método del sobre. Pita recuerda que este tipo de gastos son más difíciles de controlar porque varían cada mes y no se pueden planificar. Por ello, "a principio de mes, debemos decidir cuánto vamos a gastar en eso".

"Lo metemos en un sobre y siempre vamos sacando el dinero de ahí. Ese gesto nos permite controlar muy bien el gasto", añade el experto. Con este método conseguir ahorrar entre 50 y 100 euros más al mes.





El truco del céntimo para conseguir ahorrar

Más allá de los consejos de un experto, hay algunos trucos caseros que triunfan en redes sociales y puedes poner en práctica de manera sencilla. Uno de ellos es el conocido como el método del céntimo y con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo.

Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros. Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias y a final de año tendrás una buena cantidad ahorrada.